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Женщина похудела на 70 кг, чтобы не смущать сына на свадьбе

19 августа 2019 15:37
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48-летняя Клэр Ховард из Великобритании узнала, что скоро у ее сына свадьба и поэтому решила попрощаться с лишним весом. Женщина весила 140 килограммов и не хотела смущать сына в важный для него день. Британка присоединилась к миру здорового питания.

По информации Daily Mail, Клэр начала готовить любимые блюда по-другому и заменила многие продукты полезными. Теперь она ест запеченный в духовке картофель в мундире вместо чипсов, много овощей и полезное мясо.

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Клэр поставила себе серьезную цель и поэтому приняла решение уйти с работы. Целеустремленная британка смогла похудеть с 140 кг до 70. Воодушевленная своим похудением, она планирует вернуться на работу.

Женщина похудела на 70 кг, чтобы не смущать сына на свадьбе-1

После грандиозного похудения Клэр Ховард снова начала заниматься карате и планирует усердно тренироваться, чтобы выступить на чемпионате Европы. Британка гордится своими изменениями и благодарит семью, которая поддерживала ее и сопровождала на прогулках в любую погоду.

В итоге Клэр блистала на свадьбе сына и получала комплименты. Для нее было важно, чтобы ее сын был не смущен, а гордился мамой.  

Недавно британец поделился своими успехами похудения. Он сбросил 100 килограммов ради исполнения мечты – здесь подробнее.   

# Красота # калейдоскоп # Клэр Ховард

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