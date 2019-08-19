Женщина похудела на 70 кг, чтобы не смущать сына на свадьбе

48-летняя Клэр Ховард из Великобритании узнала, что скоро у ее сына свадьба и поэтому решила попрощаться с лишним весом. Женщина весила 140 килограммов и не хотела смущать сына в важный для него день. Британка присоединилась к миру здорового питания.

По информации Daily Mail, Клэр начала готовить любимые блюда по-другому и заменила многие продукты полезными. Теперь она ест запеченный в духовке картофель в мундире вместо чипсов, много овощей и полезное мясо.

Два десерта, которые можно есть каждый день без вреда для фигуры

Клэр поставила себе серьезную цель и поэтому приняла решение уйти с работы. Целеустремленная британка смогла похудеть с 140 кг до 70. Воодушевленная своим похудением, она планирует вернуться на работу.