Есть фастфуд и при этом худеть? Блогер показал, как такое возможно

Можно есть фастфуд и худеть. Не верите этим словам? А фитнес-тренер в своем блоге доказал это. Он две недели ел только вредную пищу. Вот каких результатов достиг мужчина.

Фото: instagram.com /mulligainz_fitness/

Ирландский тренер Ойсин Маллиган решил доказать – неважно, что вы едите. Ведь чтобы похудеть и прийти в форму, важно контролировать количество калорий и быть активным, пишет мужчина в своем аккаунте в Instagram. Инструктор по фитнесу набрал сотни тысяч просмотров на своих страницах в Instagram и TikTok с тех пор, как начал эксперимент.

Фото: instagram.com /mulligainz_fitness/



Ойсин добавил, что не пропагандирует есть фастфуд каждый день, но пытается показать – даже если вы будете так питаться, это необязательно отрицательно скажется на вашем весе.



«Я делаю это за счет дефицита калорий. По сути, наше тело сжигает много калорий в день и использует много энергии. Если вы просто будете есть немного меньше, независимо от того, что именно вы едите, то похудеете».

Фото: instagram.com /mulligainz_fitness/

Блогер питался на 2 500 калорий в день. Он мог себе позволить гамбургеры, картошку фри и мороженое. При этом молодой человек проходил ежедневно около 10 000 шагов, а помимо фастфуда употреблял и здоровую пищу. «Я пытаюсь показать всем – вы не должны отказываться от любимых продуктов». Во время эксперимента Маллиган заметил, что в день теряет по 200-300 граммов. За две недели блогеру удалось сбросить два килограмма.

Фото: instagram.com /mulligainz_fitness/