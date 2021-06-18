Есть фастфуд и при этом худеть? Блогер показал, как такое возможно

Можно есть фастфуд и худеть. Не верите этим словам? А фитнес-тренер в своем блоге доказал это. Он две недели ел только вредную пищу. Вот каких результатов достиг мужчина.
Можно есть фастфуд и худеть. Не верите этим словам? А фитнес-тренер в своем блоге доказал это. Он две недели ел только вредную пищу. Вот каких результатов достиг мужчина.
Фото: instagram.com /mulligainz_fitness/
Ирландский тренер Ойсин Маллиган решил доказать – неважно, что вы едите. Ведь чтобы похудеть и прийти в форму, важно контролировать количество калорий и быть активным, пишет мужчина в своем аккаунте в Instagram.
Инструктор по фитнесу набрал сотни тысяч просмотров на своих страницах в Instagram и TikTok с тех пор, как начал эксперимент.
Фото: instagram.com /mulligainz_fitness/
Ойсин добавил, что не пропагандирует есть фастфуд каждый день, но пытается показать – даже если вы будете так питаться, это необязательно отрицательно скажется на вашем весе.
«Я делаю это за счет дефицита калорий. По сути, наше тело сжигает много калорий в день и использует много энергии. Если вы просто будете есть немного меньше, независимо от того, что именно вы едите, то похудеете».
Фото: instagram.com /mulligainz_fitness/
Блогер питался на 2 500 калорий в день. Он мог себе позволить гамбургеры, картошку фри и мороженое. При этом молодой человек проходил ежедневно около 10 000 шагов, а помимо фастфуда употреблял и здоровую пищу.
«Я пытаюсь показать всем – вы не должны отказываться от любимых продуктов».
Во время эксперимента Маллиган заметил, что в день теряет по 200-300 граммов. За две недели блогеру удалось сбросить два килограмма.
Фото: instagram.com /mulligainz_fitness/
«Я полностью отказался от тренировок, чтобы показать людям – не нужно делать сложные упражнения, чтобы похудеть. Ваше тело будет сжигать калории, даже лежа в постели».
А этому мужчине, наоборот, пришлось отказаться от гамбургеров, чтобы похудеть – его лишний вес был опасен для здоровья. Британцу удалось скинуть почти 40 килограммов – подробности здесь.