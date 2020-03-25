Довёл до слёз. Мужчина отомстил коллеге, который воровал у него еду
Коллега бессовестно воровал у мужчины еду и отказывался признаваться в этом, даже когда появились серьёзные улики. В результате воришке пришлось на собственной шкуре почувствовать, что месть – это блюдо, которое подают холодным.
Как рассказал пользователь Reddit Batrice Pergeron, его жена – замечательная женщина, которая встаёт рано утром, чтобы приготовить мужу обед на работу. Мужчина это очень ценит и всегда с удовольствием ест блюда супруги.
Однако в какой-то момент у Batrice Pergeron начала пропадать еда из холодильника, которым пользовались он и его коллеги по работе. Иногда это могло быть что-то одно, например, кекс, а иногда и вообще вся ссобойка.
Первое время мужчина думал, что воришка сам прекратит, но этого не произошло. Тогда автор истории рассказал об этом жене. Женщина разозлилась намного сильнее своего мужа, ведь она вставала пораньше и с любовью готовила для мужа обед на работу не для того, чтобы блюдо съедал кто-то другой.
Поняв, что надо как-то исправить эту ситуацию, Batrice Pergeron решил для начала пойти более мягким путём. Он написал электронное письмо с просьбой прекратить кражи и разослал его коллегам. Большинство просто посмеялись, подумав, что автор публикации шутит.
Кражи не прекратились, но, к счастью для автора истории, виновник нашёлся. В один из дней Batrice Pergeron принёс на работу карамельное пирожное. Вскоре после пропажи сладости к мужчине подошёл коллега Стив (имя изменено). Он хотел просто поговорить о недавних событиях, однако на уголке его рта была карамель.
Автор публикации вежливо, но прямо спросил у Стива, брал ли тот его пирожное. Коллега резко ответил, что не брал и назвал Batrice Pergeron параноиком. После такой грубости автор истории всерьёз разозлился и решил, что пора с этим покончить.
Batrice Pergeron знал, что Стив боится насекомых. У них на работе был тренинг, который проводился с целью укрепления доверия между коллегами, поэтому они рассказали немного о себе.
Итак, вскоре после резкого поведения Стива автор истории принёс на работу под видом ирисок муравьёв в шоколаде. Как и ожидалось, «конфеты» пропали из холодильника. А через час в офисе поднялся крик.
Стив лежал на полу в позе эмбриона, плакал и тяжело дышал. Когда сотрудники сбежались на шум, мужчина указал на Batrice Pergeron и заявил, что тот сделал это нарочно. Позже Стив встретился с директором и попросил уволить автора публикации.
Директор не стала спешить, она пригласила Batrice Pergeron к себе в кабинет и попросила объяснить, что случилось. Автор истории всё ей рассказал. Директор смеялась до слёз, но попросила, чтобы в следующий раз он не брал правосудие в свои руки, а нашёл более мирный способ решения проблемы.
Завершая свой рассказ, Batrice Pergeron признал, что сейчас испытывает противоречивые чувства. Одна его часть злорадствует, что Стив получил по заслугам. А другая часть испытывает неловкость, ведь автор публикации не хотел, чтобы его коллега испытал настолько сильный стресс.
Ранее мы рассказывали о другом человеке, который любил воровать чужую еду. Миллионер крал бутерброды из столовой и был уволен за это (здесь подробности).