Довёл до слёз. Мужчина отомстил коллеге, который воровал у него еду

Коллега бессовестно воровал у мужчины еду и отказывался признаваться в этом, даже когда появились серьёзные улики. В результате воришке пришлось на собственной шкуре почувствовать, что месть – это блюдо, которое подают холодным. Как рассказал пользователь Reddit Batrice Pergeron, его жена – замечательная женщина, которая встаёт рано утром, чтобы приготовить мужу обед на работу. Мужчина это очень ценит и всегда с удовольствием ест блюда супруги. Однако в какой-то момент у Batrice Pergeron начала пропадать еда из холодильника, которым пользовались он и его коллеги по работе. Иногда это могло быть что-то одно, например, кекс, а иногда и вообще вся ссобойка. Первое время мужчина думал, что воришка сам прекратит, но этого не произошло. Тогда автор истории рассказал об этом жене. Женщина разозлилась намного сильнее своего мужа, ведь она вставала пораньше и с любовью готовила для мужа обед на работу не для того, чтобы блюдо съедал кто-то другой.

Фото: pixabay.com

Поняв, что надо как-то исправить эту ситуацию, Batrice Pergeron решил для начала пойти более мягким путём. Он написал электронное письмо с просьбой прекратить кражи и разослал его коллегам. Большинство просто посмеялись, подумав, что автор публикации шутит. Кражи не прекратились, но, к счастью для автора истории, виновник нашёлся. В один из дней Batrice Pergeron принёс на работу карамельное пирожное. Вскоре после пропажи сладости к мужчине подошёл коллега Стив (имя изменено). Он хотел просто поговорить о недавних событиях, однако на уголке его рта была карамель. Автор публикации вежливо, но прямо спросил у Стива, брал ли тот его пирожное. Коллега резко ответил, что не брал и назвал Batrice Pergeron параноиком. После такой грубости автор истории всерьёз разозлился и решил, что пора с этим покончить. Batrice Pergeron знал, что Стив боится насекомых. У них на работе был тренинг, который проводился с целью укрепления доверия между коллегами, поэтому они рассказали немного о себе. Итак, вскоре после резкого поведения Стива автор истории принёс на работу под видом ирисок муравьёв в шоколаде. Как и ожидалось, «конфеты» пропали из холодильника. А через час в офисе поднялся крик.

Фото: pixabay.com