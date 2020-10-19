Мужчина во время рыбалки ощутил тяжесть удочки и предвкушал огромную рыбу. Но улов оказался рыбаку не по зубам
Мужчина вместе с друзьями решил провести свой выходной за рыбалкой. Но вместо карася или карпа ему на крючок попался крокодил.
Как сообщает Daily Mail, 12 октября Трэнт де Виз рыбачил на австралийской реке Виктория. Сначала всё шло как обычно. Де Виз выловил нескольких крупных белых морских окуней. Затем поплавок вновь погрузился под воду.
Фото: Daily Mail / Trent de With
Трэнт немного подождал и начал тянуть. К счастью, удочка оказалась достаточно крепкой, чтобы выдержать нагрузку. Сматывая леску, рыбак уже предвкушал свою добычу, когда из глубин вынырнул крокодил.
Фото: facebook.com/rodnriflekatherine
Поняв, что эта «рыба» ему не очень-то нужна, мужчина начал пытаться вернуть себе свою приманку, но крокодил не желал отдавать то, что считал своим.
Фото: facebook.com/rodnriflekatherine
Он несколько раз уходил под воду и пытался вырвать удочку из рук де Виза, но тот держал крепко. В итоге пресмыкающемуся надоела это возня, он выпустил приманку и уплыл.
Фото: facebook.com/rodnriflekatherine
Один из друзей Трэнта снял борьбу на видео и позже поделился роликом на странице в Facebook. Комментаторы отметили, что не видят в этом событии ничего примечательного. «Просто очередная рыбалка на Северной территории Австралии», – написал один из них.
Фото: facebook.com/rodnriflekatherine
Кстати, возможно, де Виз не испугался крокодила, потому что видел, насколько забавными они могут быть. Взгляните на ленивого хищника, который плавает, не двигая ни лапами, ни хвостом (здесь подробнее).