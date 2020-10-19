Прямой эфир

Мужчина во время рыбалки ощутил тяжесть удочки и предвкушал огромную рыбу. Но улов оказался рыбаку не по зубам

19 октября 2020 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужчина вместе с друзьями решил провести свой выходной за рыбалкой. Но вместо карася или карпа ему на крючок попался крокодил.

Как сообщает Daily Mail, 12 октября Трэнт де Виз рыбачил на австралийской реке Виктория. Сначала всё шло как обычно. Де Виз выловил нескольких крупных белых морских окуней. Затем поплавок вновь погрузился под воду.

Мужчина во время рыбалки ощутил тяжесть удочки и предвкушал огромную рыбу. Но улов оказался рыбаку не по зубам -1

Фото: Daily Mail / Trent de With 

Трэнт немного подождал и начал тянуть. К счастью, удочка оказалась достаточно крепкой, чтобы выдержать нагрузку. Сматывая леску, рыбак уже предвкушал свою добычу, когда из глубин вынырнул крокодил.

Мужчина во время рыбалки ощутил тяжесть удочки и предвкушал огромную рыбу. Но улов оказался рыбаку не по зубам -4

Фото: facebook.com/rodnriflekatherine 

Поняв, что эта «рыба» ему не очень-то нужна, мужчина начал пытаться вернуть себе свою приманку, но крокодил не желал отдавать то, что считал своим.

Мужчина во время рыбалки ощутил тяжесть удочки и предвкушал огромную рыбу. Но улов оказался рыбаку не по зубам -7

Фото: facebook.com/rodnriflekatherine 

Он несколько раз уходил под воду и пытался вырвать удочку из рук де Виза, но тот держал крепко. В итоге пресмыкающемуся надоела это возня, он выпустил приманку и уплыл.

Мужчина во время рыбалки ощутил тяжесть удочки и предвкушал огромную рыбу. Но улов оказался рыбаку не по зубам -10

Фото: facebook.com/rodnriflekatherine 

Один из друзей Трэнта снял борьбу на видео и позже поделился роликом на странице в Facebook. Комментаторы отметили, что не видят в этом событии ничего примечательного. «Просто очередная рыбалка на Северной территории Австралии», – написал один из них.

Мужчина во время рыбалки ощутил тяжесть удочки и предвкушал огромную рыбу. Но улов оказался рыбаку не по зубам -13

Фото: facebook.com/rodnriflekatherine 

Кстати, возможно, де Виз не испугался крокодила, потому что видел, насколько забавными они могут быть. Взгляните на ленивого хищника, который плавает, не двигая ни лапами, ни хвостом (здесь подробнее).

# Дикие животные # калейдоскоп # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«18 лет назад». В Сети появился архивный снимок Пугачёвой и Галкина
19 октября 2020 13:15

«18 лет назад». В Сети появился архивный снимок Пугачёвой и Галкина

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе
19 октября 2020 12:26

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер
19 октября 2020 10:10

Чем выше лоб, тем креативней человек. Как по чертам лица узнать характер