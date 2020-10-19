Мужчина во время рыбалки ощутил тяжесть удочки и предвкушал огромную рыбу. Но улов оказался рыбаку не по зубам

Мужчина вместе с друзьями решил провести свой выходной за рыбалкой. Но вместо карася или карпа ему на крючок попался крокодил.

Как сообщает Daily Mail, 12 октября Трэнт де Виз рыбачил на австралийской реке Виктория. Сначала всё шло как обычно. Де Виз выловил нескольких крупных белых морских окуней. Затем поплавок вновь погрузился под воду.