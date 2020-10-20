«Листья своеобразные, осенью они краснеют». Почему стоит посадить скумпию в своём саду

Все чаще в садах белорусов можно встретить необычное деревце, которое в пору цветения представляет собой пушистое облако. Необычное для наших широт растение никого не оставляет равнодушным. Увидев его однажды, многие мечтают заполучить такую красоту и на свой участок, однако боятся высаживать такую экзотику. А зря, скумпия или, как ее еще называют, париковое дерево довольно неплохо прижилось в нашем климате.

Скумпия кожевенная либо скумпия обыкновенная – это ветвистый кустарник в высоту от 150 до 300 сантиметров, хотя нередко растение берет планку и в 5 метров. Крона компактная, широкоовальная, зонтиковидной формы. Листья могут быть темно-красных либо зеленых оттенков.

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

Скумпия кожевенная давно в интродукции, она в советское время использовалась для получения дубильных веществ. Но это потеряло актуальность, сейчас много искусственных дубителей, химических. Скумпия интересна тем, что листья своеобразные, осенью они краснеют. Соцветия после отцветания, когда цветки уже осыпались, а вот эти пушистые, такие рассеченные тычиночные нити придают вот такой экзотический вид.

Вырастить на своем участке скумпию, уверяют опытные садоводы, несложно. Одно из главных правил – обильный полив в первые месяцы после посадки. Если на участке бедная почва, буду полезны подкормки. Подойдут как минеральные, так и органические удобрения. Еще один довод в пользу скумпии – устойчивость к заболеваниям и вредителям.

Садовые центры сейчас предлагают несколько сортов скумпии. Остановимся на самых популярных. «Young Lady» – карликовая форма образует компактный кустарник, цветет обильно и долго, на пике цветения превращается в розовое облако.

«Royal Purple» – медленно растущий куст, имеет округлую крону, крупные листья красновато-коричневого оттенка, красные соцветия. Формируется обрезкой.

«Grace» – высокий раскидистый куст, пурпурные листья особенно привлекательны осенью.

«Velvet Cloak» – растение с насыщенными фиолетово-красными, практически черными листьями. К осени они становятся красными. Цветки розовые.

«Golden Spirit» – сорт новинка. Молодая листва едва уловимого оранжево-лимонного оттенка.

«Winecraft Gold» – новый сорт. Круглые восковые листья поначалу с оранжевым оттенком, потом с золотистым, а затем с зеленовато-желтым. В начале лета растение украшают нежно-зеленые облака соцветий.