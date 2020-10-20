Переходим на травяные чаи, овощные супы, рагу и тёплые салаты. Как не набрать вес в осенне-зимний период

С наступлением холодов прогулки и активный отдых становятся редкостью, дождливая погода заставляет все больше времени проводить дома. Чем не повод порадовать себя чем-нибудь сладким, тем самым компенсируя недостаток солнечного света? Именно поэтому большинство людей с наступлением осени начинают активно набирать вес.

Как же обуздать свой аппетит? Эти простые советы помогут составить правильный рацион питания без ущерба для хорошего настроения. Анастасия Басик, врач-эндокринолог:

Желательно перед наступлением холодов проверить уровень сахара крови, чтобы определить, какое количество меда вы сможете скушать в сутки и какие фрукты вам будут дозволены. Во-вторых, определить свой липидный обмен, к нему будут относиться холестерин, триглицериды, липопротеины высокой, низкой и очень низкой плотности, индекс атерогенности, также это будет витамин D3, с наступлением холодов уровень которого у нас будет снижаться, но ни в коем случае, получив результат, не нужно заниматься самолечением. А также сдать кровь на гормоны щитовидной железы, достаточно будет одного гормона – тиреотропного.

Залог стройной фигуры – сбалансированное питание, ведь недостаток витаминов и микроэлементов в организме может привести к печальным последствиям: снижению активности, ухудшению иммунитета, депрессии и лишним килограммам.

Анастасия Басик:

Основу питания в осенний период составляют сложно усваиваемые углеводы. Что к ним относится? Это злаки, каши, цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты, зелень. Они позволят создать длительный период насыщения в организме, т. е. есть хочется не так часто, мы дольше остаемся сытыми – это во-первых. Во-вторых, сложно усваиваемые углеводы не приводят к резкому повышению уровня сахара крови, что очень важно для работы нашей поджелудочной железы, они богаты волокнами. Для чего нам нужны волокна, клетчатка? Для нормальной работы нашего кишечника.

Зачастую картофель безжалостно выкинут из рациона худеющих, а зря. Он богат витамином С и фосфором. Крахмал, содержащийся в картошке, имеет сложный молекулярный состав и длительно переваривается, оставляя чувство сытости на долгое время.

Анастасия Басик:

Белки также у нас должны быть в рационе, предпочтение следует отдать жирным сортам морской рыбы, морепродуктам, яйцам, курице, говядине, индейке. В них содержится незаменимая аминокислота – триптофан – это тот материал, который нужен для синтеза гормона серотонина – это, как известно, гормон радости.

Так как на улице холодно, организму хочется согреться. Поэтому от летних смузи и фрешей переходим на травяные чаи, овощные супы, рагу и теплые салаты. А, например, яблоко можно съесть не сырым, а запечь в духовке. Анастасия Басик:

Кроме основных принципов рационального питания, есть еще понятие рационального образа жизни. Наше питание должно быть 3 раза в день: завтрак, обед, ужин с двумя перекусами. Последний прием пищи где-то за 3-4 часа до сна. Это должен быть достаточно легкий прием пищи. Желательно, чтобы это был белок, допустим, с овощным рагу, нагружать себя чем-то не надо.

Заботиться о здоровье и красоте можно и во сне. Когда мы спим полноценно, по 6-8 часов, организм восстанавливает силы, потраченные за день. Ложиться и вставать лучше в одно и то же время. Напомним, что «сон для красоты» – только до полуночи. Именно в это время происходят процессы глубокой регенерации клеток кожи и выработка гормонов. Кроме того, здоровый сон – еще и залог успешно проведенного дня с силами для физических нагрузок.

Анастасия Басик:

Физическая активность остается такая же, как в весенний и летний период, пешие прогулки должны быть обязательно. Не на диване мы лежим, а 10 тысяч шагов в день мы должны проходить.