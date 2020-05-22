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Женщина не мыла голову шесть недель и поделилась итогами. Результат может сильно удивить

22 мая 2020 09:31
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Актриса не мыла голову месяц и была удивлена полученным результатом.

По информации Daily Mail, британская актриса и телеведущая Сюзанна Константин во время карантина решила провести эксперимент над своими волосами. Она шесть недель отучала их от шампуня и вела дневник своих ощущений.

Женщина не мыла голову шесть недель и поделилась итогами. Результат может сильно удивить-1

По словам актрисы, она видела исследования о том, что все больше людей в мире решаются ухаживать за своей шевелюрой без шампуня. В специальных группах в соцсетях, посвященных этому, можно пообщаться со сторонниками.

Сюзанна отметила, что есть теория о том, что если не использовать шампунь в течение шести недель, то кожа головы начнет самоочищаться.  

Правда актриса добавила, что, конечно, волосы никогда не станут действительно самоочищаться, но эксперты говорят, что кожа головы в конечном итоге начинает регулировать выработку кожного жира.

До этого эксперимента телеведущая мыла голову каждый день, максимум, который она могла не мыть голову, был три дня.  

В первую неделю пришло осознание, что чем чаще происходит процесс мытья головы, тем быстрее они загрязняются. Во время приема душа голова мылась лишь водой, никакие косметические средства не использовались.

Женщина не мыла голову шесть недель и поделилась итогами. Результат может сильно удивить-4

Фото: instagram.com/susannahconstantine

Стало хуже в середине второй недели. Сухими волосы выглядят нормально, но как только намокают, то кажутся тяжелыми и масляными. 

Сюзанна Константин:
Я просто очень хорошо промываю кожу головы горячей водой и стараюсь не замечать этого. Ощущения такие, как пытаться вымыть жирную сковороду без средства для мытья посуды.  

На третьей неделе стало еще хуже. Поэтому актриса ополоснула шевелюру разбавленным яблочным уксусом, в который добавила пару капель лавандового масла.  

Женщина не мыла голову шесть недель и поделилась итогами. Результат может сильно удивить-7

Фото: instagram.com/susannahconstantine

Улучшения начались на четвертой неделе – волосы стали выглядеть намного здоровее. Во время общения с коллегами по видеосвязи были получены комплименты за густоту волос.  

Сюзанна Константин: 
Онлайн-эксперты говорят, что это означает, что я близка к завершению переходного этапа, поскольку волосы приспосабливаются к новой рутине.  

Женщина не мыла голову шесть недель и поделилась итогами. Результат может сильно удивить-10

Фото: instagram.com/susannahconstantine

На пятой неделе волосы начали приобретать здоровый блеск.  

Сюзанна Константин:  
Я регулярно расчесываю волосы и пользуюсь специальной массажной щеткой для кожи головы. Она кажется божественной. Это уменьшает перхоть и помогает контролировать секрецию масла.  

Актриса отметила, что неожиданным плюсом является то, что волосы очень быстро стали высыхать после душа. Кроме того, стало легче делать укладки – не нужно ни кондиционера, ни геля, ни воска, ни спрея.  

На шестой неделе кассир в моем супермаркете заметил, что волосы выглядят иначе.  

Женщина не мыла голову шесть недель и поделилась итогами. Результат может сильно удивить-13

Фото: instagram.com/susannahconstantine

Сюзанна Константин:
Давайте обозначим прямо несколько вещей. Мои волосы ни в коем случае не грязные – я ополаскиваю их под душем каждые два или три дня. Затем я расчесываю, придаю им форму и оставляю сохнуть. Я также тщательно, расчесываюсь. У моих волос новая жизнь.  

Актриса добавила, что не ставит цели навсегда прекратить пользоваться шампунем. Теперь она будет использовать небольшое его количество раз в две недели.   

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# Красота # калейдоскоп # Сюзанна Константин # Фотофакт

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