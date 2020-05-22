Женщина не мыла голову шесть недель и поделилась итогами. Результат может сильно удивить
Актриса не мыла голову месяц и была удивлена полученным результатом.
По информации Daily Mail, британская актриса и телеведущая Сюзанна Константин во время карантина решила провести эксперимент над своими волосами. Она шесть недель отучала их от шампуня и вела дневник своих ощущений.
По словам актрисы, она видела исследования о том, что все больше людей в мире решаются ухаживать за своей шевелюрой без шампуня. В специальных группах в соцсетях, посвященных этому, можно пообщаться со сторонниками.
Сюзанна отметила, что есть теория о том, что если не использовать шампунь в течение шести недель, то кожа головы начнет самоочищаться.
Правда актриса добавила, что, конечно, волосы никогда не станут действительно самоочищаться, но эксперты говорят, что кожа головы в конечном итоге начинает регулировать выработку кожного жира.
До этого эксперимента телеведущая мыла голову каждый день, максимум, который она могла не мыть голову, был три дня.
В первую неделю пришло осознание, что чем чаще происходит процесс мытья головы, тем быстрее они загрязняются. Во время приема душа голова мылась лишь водой, никакие косметические средства не использовались.
Фото: instagram.com/susannahconstantine
Стало хуже в середине второй недели. Сухими волосы выглядят нормально, но как только намокают, то кажутся тяжелыми и масляными.
Сюзанна Константин:
Я просто очень хорошо промываю кожу головы горячей водой и стараюсь не замечать этого. Ощущения такие, как пытаться вымыть жирную сковороду без средства для мытья посуды.
На третьей неделе стало еще хуже. Поэтому актриса ополоснула шевелюру разбавленным яблочным уксусом, в который добавила пару капель лавандового масла.
Фото: instagram.com/susannahconstantine
Улучшения начались на четвертой неделе – волосы стали выглядеть намного здоровее. Во время общения с коллегами по видеосвязи были получены комплименты за густоту волос.
Сюзанна Константин:
Онлайн-эксперты говорят, что это означает, что я близка к завершению переходного этапа, поскольку волосы приспосабливаются к новой рутине.
Фото: instagram.com/susannahconstantine
На пятой неделе волосы начали приобретать здоровый блеск.
Сюзанна Константин:
Я регулярно расчесываю волосы и пользуюсь специальной массажной щеткой для кожи головы. Она кажется божественной. Это уменьшает перхоть и помогает контролировать секрецию масла.
Актриса отметила, что неожиданным плюсом является то, что волосы очень быстро стали высыхать после душа. Кроме того, стало легче делать укладки – не нужно ни кондиционера, ни геля, ни воска, ни спрея.
На шестой неделе кассир в моем супермаркете заметил, что волосы выглядят иначе.
Фото: instagram.com/susannahconstantine
Сюзанна Константин:
Давайте обозначим прямо несколько вещей. Мои волосы ни в коем случае не грязные – я ополаскиваю их под душем каждые два или три дня. Затем я расчесываю, придаю им форму и оставляю сохнуть. Я также тщательно, расчесываюсь. У моих волос новая жизнь.
Актриса добавила, что не ставит цели навсегда прекратить пользоваться шампунем. Теперь она будет использовать небольшое его количество раз в две недели.
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