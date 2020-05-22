Женщина не мыла голову шесть недель и поделилась итогами. Результат может сильно удивить

По информации Daily Mail, британская актриса и телеведущая Сюзанна Константин во время карантина решила провести эксперимент над своими волосами. Она шесть недель отучала их от шампуня и вела дневник своих ощущений.

По словам актрисы, она видела исследования о том, что все больше людей в мире решаются ухаживать за своей шевелюрой без шампуня. В специальных группах в соцсетях, посвященных этому, можно пообщаться со сторонниками.

Сюзанна отметила, что есть теория о том, что если не использовать шампунь в течение шести недель, то кожа головы начнет самоочищаться.

Правда актриса добавила, что, конечно, волосы никогда не станут действительно самоочищаться, но эксперты говорят, что кожа головы в конечном итоге начинает регулировать выработку кожного жира.

До этого эксперимента телеведущая мыла голову каждый день, максимум, который она могла не мыть голову, был три дня.

В первую неделю пришло осознание, что чем чаще происходит процесс мытья головы, тем быстрее они загрязняются. Во время приема душа голова мылась лишь водой, никакие косметические средства не использовались.