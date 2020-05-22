Увидеть тысячу журавлей и попробовать борщ из крапивы. Топ-5 идей для отпуска в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:

Границы закрыты, но это не повод ставить крест на своем отпуске, а возможность открыть планету «Беларусь». Нет у нас гор-океанов, зато есть верховое болото Ельня – пятое по величине в Европе. Тысячи островков с высоты птичьего полета кажутся космосом. Его подарил Витебщине последний ледник 9 тысяч лет назад.

Иван Борок, директор Республиканского ландшафтного заказника «Ельня»:

Сфагнум вырабатывает гуминовую кислоту, которая уничтожает все микроорганизмы, поэтому воду можно спокойно пить. Выдавливается участок сфагнума ладошками, набирается водичка и пьется. Единственное, что ей невозможно фактически напиться, тут нет ни солей, ни минералов, которые привычны в нашей питьевой воде.

Николай Черкас, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», кандидат биологических наук:

Здесь проходят миграционные пути журавлей и гусей. Есть очень интересные виды – белая куропатка, чернозобая гагара, которые в других местах практически не встречаются. Наиболее такой привлекательный – это фестиваль журавлей, который в Миорах проходит. И здесь до 7 тысяч птиц останавливается.

А еще море клюквы, рыбы и колоритных людей на болоте. Кася Казаченок, местный житель:

Это ловила на фидер, а это днем уже словила – плотки, красноперки. Большинство раздаю, потому что я не люблю рыбу есть.

Ощутить первозданную красоту помогут наблюдательные вышки, экотропа и даже болотоступы. Энергетический заряд обеспечен.

Давно мечтали о Мальдивах?! Отправляйтесь с ветерком в Любанский район. Бирюзовые озера в объятиях сосен переливаются, как самоцветы. Раньше здесь были карьеры, в которых добывали известь.

Александр Варвашевич, инженер по охране Любанского лесхоза:

В свое время работающие здесь люди столкнулись с водоносным слоем, который моментально заполнил вот эти углубления в земле. Вода зеленая по той причине, что здесь имеется известь, соли кальция. Многие верят в то, что это вода целебная.

Только покорять глубину не стоит. 40 метров, а вода прогревается всего на 2. Поэтому купание на белорусских «Мальдивах» под запретом. Будете хулиганить – получите штраф. Лучше сделайте масочку из глины и шикарные фото.

Анастасия Макеева:

200 км от Минска и мы в Париже. Есть здесь свой Лувр, Эйфелева башня. Правда, колорит деревенский.

Говорят, Елисейские поля видели самого Наполеона. И что 30-метровая француженка появилась благодаря ксендзу Юозасу Бульке. Среди жемчужин – Покровская церковь. За целительной водой сюда приезжала сама Валентина Терешкова. Местные парижанки – мастерицы на все руки, по силам одежда от кутюр и сыр с плесенью.

Светлана Латышонок, местный житель:

Беру 3 литра молока, доводим до кипения, добавляем ложку соли, сахара и 50 г уксуса. Молоко сворачивается, потом на марлечку, в дуршлаг и под гнет.

Галина Ивановская, директор Парижского сельского Дома культуры:

Такую шляпу себе пошила. Эта брошка, может, от какого-то сапога.

На лесных берегах озера Гиньково спрятано чудо природы. На Витебщине говорят, что пещера – дар Валдайского оледенения и то, что здесь прятали украшения некие сестры-шляхтянки после раздела Речи Посполитой.

Анастасия Макеева:

Гиньковская пещера почти, как египетская пирамида, только вход в разы уже. Для начала придется вот так вот перебороть свой страх и проползти.

Такое ощущение, что попал на страницы к Тому Сойеру. Каменная мозаика впечатляет. Правда, более трех взрослых на корточках пещера не выдержит. Кстати, входов здесь 3, но вам нужно в центральный с правой стороны.

Евгений Масурновский, журналист туристического портала:

Несмотря на то, что она миниатюрная, она очень похожа на настоящие пещеры в горах, песок создает подобие висящих сверху сталактитов. Темно, но пространство абсолютно не давит, комфортно.

Светлана Масурновская, журналист туристического портала:

Было ощущение, что там кто-то живет, дух какой-то был, что это не просто жилище старое, а что там аура какая-то, есть атмосфера. А на десерт устройте гастротур в Хвоенске. В этом уголке Полесья разливается клюквенный кисель и свекольный квас. Пахнет грибным паштетом, а к хрустящей корочке ржаного хлеба подают борщ из крапивы. После такого меню работа точно пойдет в гору.