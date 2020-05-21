Пять причин, почему успешные мужики меняют жён. Наивные мысли одножёнца

Женщин прошу не принимать всё на свой счёт. Мы не будем говорить о ваших характерах, манерах, отношении к мужу, свекрови и детям, поведении дома и на людях. От вас, конечно, многое зависит, но далеко не всё. Хоть будь ты сто раз Моника Белуччи, прекрасная жена и мать, не факт, что твой успешный в жизни муж, с которым ты прожила даже не один десяток лет, когда-нибудь не помашет тебе рукой. Это ж такая порода! А причины бывают разные. Так давайте попробуем разобраться.

Менять жён – значит, быть в тренде. Альфонсы, брачные аферисты нас не интересуют, хотя среди них бывают забавные персонажи. Чемпионом мира среди таковых остается некто Джованни Вильотто, который с 1949 по 1981 год сходил под венец 105 раз и всех своих возлюбленных обобрал. Это Бог с ним. Мы размышляем о самодостаточных мужиках, у которых всё есть – и нефть, и виллы с яхтами, но чего-то не хватает. Как-то общался с однокурсницей – женой московского генерала. Говорит: у нас мужики как с ума посходили - семьи бросают и женятся на секретаршах, ассистентках, студентках. Один с другого пример берут. И была в глазах её какая-то бабская тоска. Я не спросил, но почему-то подумал: уж не пала ли Таня жертвой этого мужского увлечения? Да, случается, что с браком не повезло, и люди расстаются. Но почему чаще многоженцами становятся не бедные люди? Наверное, потому что их мозг и чувства больше работают на прибыль, чем на домочадцев. И для таких, скорее всего, менее важно, кто сопит по ночам с ним рядом, нежели результат завтрашней сделки. Первое – вторично. Не нравится - вот тебе миллион, трешка в центре, а я возьму другую жену. А «другие» находятся мгновенно: такой мужчина для них – цель и подарок судьбы. Потом и новую подругу может ожидать аналогичная судьба. Общество делает вывод: если ты часто меняешь жен, значит, ты человек состоятельный. А богатым быть престижно. Список бывших жен – как пожарная машинка в руках мальчишки, обладание которой выделяет тебя среди других.

На молоденьких потянуло. Кто из нас не знает таких историй. Живут люди вместе, стареют. И вот уже иному мужичку скучно созерцать морщины и седину, увядающую грудь и другие части тела супруги. А он-то уверен, что сам еще орел. Тем более, есть известность, счета и недвижимость, положение в обществе. И тут кстати подвернулась интрижка. Молоденькая, хорошенькая, напевает интимно, что он вовсе никакой не старик, а вполне интересный мужчина. И большими глазками так: хлоп-хлоп… И всё – «Прости, дорогая, ничего не могу с собой поделать, я полюбил другую. Да, внукам я как-нибудь сам объясню…» И пошел дед в новую жизнь. Вот оно, счастье! И для здоровья полезно.

Сейчас нам интернет и телевидение подобные сюжеты пересказывают про уважаемых мэтров кино и сцены Армена Джигарханяна и Евгения Петросяна. Нельзя не вспомнить и об актере Иване Краско. Он был старше своей последней жены Натальи Шевель на 60 лет. Тоже было счастье. Развелся. Может, снова думает старичок о ком-нибудь помоложе, кто знает.

Новая жена как надежда на лучшее. Есть такие человеческие судьбы. Любовь, свадьба, ожидание ребенка. А его всё нет и нет. Ну, не получается. Некоторые продолжают жить, жалея друг друга. Но чаще разводятся. Известный актер Борис Галкин женат был несколько раз. В первом браке – давно уже – родилась дочь, но совсем крохой умерла. Больше у супругов детей не было. То ли горе разбило чувства, то ли отсутствие наследников – словом, разошлись они. Женился Борис Сергеевич во второй раз. И в этом браке своих детей Бог ему не дал. Актер усыновил детей супруги Влада и Машу. И только когда герою сериалов набежало за 70, уже с очередной женой, певицей Инной Разумихиной, у них родилась дочь. Быть отцом в таком возрасте, если родных детей раньше не нянчил, конечно, сложно. Но это и радость. Мечты сбываются.

Такая уж любвеобильная натура. Здесь, как мне кажется, более показательный образец - Андрей Кончаловский. Одаренные творческие личности – люди эмоциональные, очень подвержены диктату чувств: увидел женщину - пропал, спустя время встретил новую – опять в омут. Гений кинематографа так «пропадал» пять раз, пока не встретил в лифте отеля юную минчанку Юлию Высоцкую. Разница в возрасте – 35 лет. Но вот уже более 20 лет они муж и жена. Дальше вроде перемены не ожидаются. Хотя, кто их знает, этих великих режиссеров. В этом смысле на него похож любимец женщин актер Александр Домогаров. Этот также не раз женился – разводился, оставляя женщин и детей, и таки добегался, что уже более 10 лет холостяк. Есть у меня свой похожий пример – приятель Юра. Хороший мужик, хоть и начальник, давно за 50, трижды был женат. Теперь один. Так он говорит – нечему завидовать. И я не могу ему не верить.

Прошла любовь. Такое может случиться с каждым. Это, полагаю, история Федора Бондарчука. Он прожил с женой Светланой Рудской 25 лет. Красивая была пара. Она – модель, умница, бизнес-леди. Он – богат, талантлив, знаменит. Про достаток в семье нечего и говорить. Дети, внуки. Всем разве что завидовать. Как говорится, что еще нужно для счастья?! Но сердце пополам не разделишь. Бондарчуки мирно расстались, потому что Федор Сергеевич в 53 года встретил актрису Паулину Андрееву. А с первой женой они не враги. Так бывает.

Каждый человек мечтает о лучшем. И это нормально. А когда мечта сбывается, нередко оказывается, что это не совсем то, чего хотелось, и есть смысл помечтать ещё. И пусть. И не стоит никого за это судить.

Ваш В.Д.