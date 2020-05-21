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Молочная ванна, парфюм и особый шампунь. Пять секретов красоты Клеопатры

21 мая 2020 16:22
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Кто не слышал о красоте последней царицы эллинистического Египта Клеопатре? Образ невероятной красавицы и хитрой правительницы прочно вошёл в кинематограф. Многие девушки хотели бы быть похожими на царицу. Особенно это касается умения египтянки поддерживать молодость. К счастью, известны несколько способов того, как Клеопатра ухаживала за собой. 

Молочная ванна 

Самый известный и в то же время самый необычный способ сохранения молодости, который применяла царица. Из-за жаркого климата Египта кожа местных жительниц нуждалась в увлажнении. Клеопатра решила каждый день принимать ванны из ослиного молока. 

В настоящее время считается, что для получения хорошего результата нужно использовать чашку мёда на литр молока, а температура должна составлять 36–37 градусов. Сейчас рекомендуется проводить такую процедуру только для рук, а не для всего тела. 

Молочная ванна, парфюм и особый шампунь. Пять секретов красоты Клеопатры -1

Фото: instagram.com/lady_vintage_jewelry 

Скраб для кожи 

Когда царица заканчивала принимать ванну, за ней ухаживали слуги. Они натирали тело египтянки скрабом из морской соли и густых сливок. Сейчас считается, что соотношение было следующим: 200 граммов соли на 100 миллилитров сливок. 

Особый шампунь 

Две тысячи лет назад было сложно купить в магазине шампунь, поэтому Клеопатра пользовалась специальной смесью. Яичные желтки смешивались с миндальным маслом и мёдом, после чего «шампунь» втирался в корни волос, а затем смывался. Чтобы восстановить повреждённые локоны, царица использовала смесь из 3 столовых ложек мёда и столовой ложки касторового масла. 

Косметика 

Египтянка вовсе не брезговала подчеркнуть свою красоту косметикой. Клеопатра пользовалась тенями для век. Эта косметика создавалась из растений и минералов. Также царица использовала хну, чтобы красить ногти.  

Молочная ванна, парфюм и особый шампунь. Пять секретов красоты Клеопатры -4

Фото: instagram.com/olechka_mb 

Парфюм 

Правительница Египта использовала разные духи. Например, запахи молока и мёда, ладана и мирры, благовония из масел роз, кипариса и нероли.   

Как мы видим, хотя прошло уже более двух тысяч лет, хитрости Клеопатры всё ещё актуальны. Также появились и новые способы поддерживать молодость.   

Особых успехов в этом деле добилась Мэрилин Монро. Как она ухаживала за кожей – читайте здесь.   

# Красота # калейдоскоп # Клеопатра

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