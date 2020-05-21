Молочная ванна, парфюм и особый шампунь. Пять секретов красоты Клеопатры

Кто не слышал о красоте последней царицы эллинистического Египта Клеопатре? Образ невероятной красавицы и хитрой правительницы прочно вошёл в кинематограф. Многие девушки хотели бы быть похожими на царицу. Особенно это касается умения египтянки поддерживать молодость. К счастью, известны несколько способов того, как Клеопатра ухаживала за собой.

Молочная ванна

Самый известный и в то же время самый необычный способ сохранения молодости, который применяла царица. Из-за жаркого климата Египта кожа местных жительниц нуждалась в увлажнении. Клеопатра решила каждый день принимать ванны из ослиного молока.

В настоящее время считается, что для получения хорошего результата нужно использовать чашку мёда на литр молока, а температура должна составлять 36–37 градусов. Сейчас рекомендуется проводить такую процедуру только для рук, а не для всего тела.