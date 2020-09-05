Женщина нашла своё хобби и попала в Книгу рекордов Гиннесса. На пустой желудок в гости к рекордсменке лучше не приходить
Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за своего необычного увлечения. А началось всё ещё 30 лет назад.
Как сообщает Oddity Central, 30 лет назад жительница Японии принесла домой несколько образцов сампуру – пластиковые блюда, которые выглядят очень реалистично. Женщина показала эти изделия своей сестре – Акико Обате.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Guinness World Records
В ответ на вопросы Акико женщина пояснила, что сампуру раньше использовались в ресторане, в котором она работала, чтобы посетители наглядно представляли, как выглядит еда из меню. Однако эти пластиковые блюда больше не были нужны заведению, поэтому она принесла их домой.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Guinness World Records
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Guinness World Records
И вот много лет спустя Обата начала собирать и другие образцы сампуру. Сейчас Акико живёт в префектуре Тиба. Около 10 лет назад женщина выделила в своём доме комнату, которая полностью посвящена её увлечению. В этом помещении хранится 8083 образца пластиковой еды.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Guinness World Records
По словам японки, представителям Книги рекордов Гиннесса потребовался целый день, чтобы осмотреть все её сампуру, зато теперь у Акико есть личный рекорд. Она стала человеком с самой большой коллекцией пластиковой еды.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Guinness World Records
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