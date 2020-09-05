Женщина нашла своё хобби и попала в Книгу рекордов Гиннесса. На пустой желудок в гости к рекордсменке лучше не приходить

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за своего необычного увлечения. А началось всё ещё 30 лет назад.

Как сообщает Oddity Central, 30 лет назад жительница Японии принесла домой несколько образцов сампуру – пластиковые блюда, которые выглядят очень реалистично. Женщина показала эти изделия своей сестре – Акико Обате.