Они поразили всех своими талантами. Как сложились жизни знаменитых вундеркиндов?

Каким было ваше детство? Когда вы пришли в школу, довелось ли вам сожалеть, что вы не являетесь вундеркиндом? Наверное, многие дети слышали от родителей упрёки, касаемо учёбы. Конечно, здорово было бы родиться умным, поражать всех своими способностями в математике или музыке. Но давайте задумаемся о самих внудеркиндах. Как складываются жизни детей, которые были признаны гениями? Намного ли они счастливее обычных людей? Самуэль Решевский Самуэль научился играть в шахматы в четыре года. Родители обратили внимание на талант сына и решили этим воспользоваться. Они стали организовывать турниры, в которых Решевский побеждал большинство своих соперников и зарабатывал деньги.

Фото: instagram.com/caroletanenbaum

Однако Самуэль не посвятил свою жизнь шахматам. После школы он выучился на бухгалтера и вёл спокойную жизнь. Впрочем, на протяжении тридцати лет он принимал участие в различных шахматных состязаниях и считался одним из лучших шахматистов своего времени. Майкл Кирни Майкл научился разговаривать в четыре месяца, а в 9 месяцев уже умел читать. Далее ребёнок с поразительной скоростью завершил обучение в школе и университете. Потом он получил докторскую степень и даже некоторое время преподавал.

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Своими талантами Кирни распорядился поистине гениально – он принял участие в нескольких интеллектуальных шоу. 22-летний парень в октябре 2006 года выиграл 100 тысяч долларов, а в ноябре – ещё миллион. Сейчас Майкл ведёт тихую жизнь и вряд ли кому-то рассказывает о своём прошлом. Габриэль Кэрролл Габриэль известен своими математическими способностями. Парень не раз занимал первые места на Международной математической олимпиаде и получил множество наград в области естественных наук и математики. Также Кэрролл играет на фортепиано.

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Музы и верные друзья. Рассказываем о жёнах, которые помогли своим мужьям стать великими Габриэль успел поработать в Национальном бюро экономических исследований и в Microsoft Research. В 2019 году Кэрролл женился. Сейчас бывший вундеркинд ведёт вполне обычную жизнь. Ким Ун Ён Ким известен как человек с самым высоким IQ – 210 баллов. Помимо родного корейского, 4-летний Ун Ён знал ещё четыре языка: английский, немецкий, французский и японский. В 8 лет Ким начал работать в NASA. Через 10 лет юноша решил уйти оттуда и вернуться домой.

Фото: instagram.com/kimhoyi (Ким Ун Ён – справа)

В Южной Корее Ун Ён за два года окончил школу, а затем получил специальность в области гражданского строительства. Некоторые знакомые упрекали парня, что он занимается такими «приземлёнными» делами, но Киму всё рано. По его словам, в NASA он чувствовал себя роботом, а теперь счастлив жить простой жизнью. К слову, сейчас Ун Ён является профессором Университета Шинхан. Евгений Кисин Евгений начал играть на фортепиано уже в 2 года. В 11 лет Кисин выступил с сольным концертом, а в 12 лет – исполнил 1 и 2 концерты Шопена для фортепиано с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

Фото: instagram.com/satispivakova

С тех пор Евгений регулярно ездит по миру с концертами, собирая множество зрителей. Позже мужчина начал выступать с поэтическими вечерами, а в 2019 году выпустил свой первый сборник стихов. Тейлор Уилсон Тейлор с самых ранних лет был очень любопытным ребёнком, а родители ни в чём ему не отказывали. Мальчик увлекался машинами, биологией, химией, ракетами и космосом. В 10 лет Уилсон пригласил семью на фейерверк, а устроил «атомный взрыв» в миниатюре. Вот тут родителям и их соседям уже стало страшно. Однако мама и папа хоть и побаивались опытов сына, всё ещё не запрещали ему этого делать. А вот соседи после устроенного взрыва были решительно против строительства ядерного реактора в гараже. К счастью для Тейлора, ему вручили стипендию в 100 тысяч долларов и предложили продолжить исследования в университете.

Фото: instagram.com/be_a_danielle

И в 14 лет Уилсон действительно построил ядерный реактор. Сейчас он продолжает работать над технологией небольшого реактора на расплавах солей. По словам Тейлора, такая технология будет производить меньше отходов, а заправлять реактор нужно будет всего лишь раз в 30 лет. Уильям Сайдис К 8 годам Уильям знал 8 языков. А в целом за свою жизнь Сайдис выучил не менее 40 и один разработал сам. У него также были способности к математике, поэтому уже в 11 лет его приглашали читать лекции в университеты.

Фото: instagram.com/seeingthemagic