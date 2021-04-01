Женщина наняла электриков. В итоге стало светло не только от лампочек, но и от доброты работников
Женщине нужно было выполнить некоторые работы, связанные с электричеством, поэтому она обратилась за помощью к специалистам. Тогда хозяйка ещё не знала, что ей достались не только профессионалы, но и люди с большими сердцами.
Как рассказала Лаура-Николь Андерсон на своей странице в Instagram, электрики выполняли необходимую работу на протяжении шести недель. Всё это время 5-летний сын женщины, Тео, очень активно интересовался, чем же занимаются специалисты.
Фото: instagram.com/lauranicole29
Мальчик постоянно спрашивал, почему рабочие делают так, а не иначе, как и что работает. Однако ребёнок не ограничивался вопросами, он также приносил мужчинам чай с печеньем и оказывал небольшую помощь. Например, считал число розеток в комнатах.
«Я посмеивалась и думала, что скоро их будет тошнить от нас. Я думала, что они будут невероятно счастливы, когда закончат работу», – рассказала Андерсон.
Фото: instagram.com/lauranicole29
Однако настоящее отношение электриков к вниманию мальчика удивило и умилило женщину. Через несколько дней после завершения работ один из мужчин зашёл к ним в гости и вручил расчётный лист с 15 фунтами (20 долларов).
Фото: instagram.com/lauranicole29
Как оказалось, рабочих не только не раздражали вопросы ребёнка, но даже радовали. Мужчины оценили любопытство мальчика в 9 фунтов (12 долларов). Лаура-Николь была растрогана добротой электриков и гордо всем рассказала, что её малыш уже получил свою первую зарплату.
Кстати, ранее мы писали про похожий случай. Строитель думал, что будет работать один, но у него в напарниках оказался 6-летний мальчик. И заслуги ребёнка были оценены по достоинству – здесь подробнее.