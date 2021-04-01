Женщина наняла электриков. В итоге стало светло не только от лампочек, но и от доброты работников

Женщине нужно было выполнить некоторые работы, связанные с электричеством, поэтому она обратилась за помощью к специалистам. Тогда хозяйка ещё не знала, что ей достались не только профессионалы, но и люди с большими сердцами.

Как рассказала Лаура-Николь Андерсон на своей странице в Instagram, электрики выполняли необходимую работу на протяжении шести недель. Всё это время 5-летний сын женщины, Тео, очень активно интересовался, чем же занимаются специалисты.