Сериал о жизни сокола-пустельги в городской среде. За редким видом хищной птицы можно наблюдать онлайн

1 апреля весь мир отмечает один из самых древних экологических праздников – Международный день птиц. Дата весеннего торжества выбрана неслучайно, именно в это время птицы возвращаются с зимовок на родину. Беларусь – не исключение. Причем каждый год происходят все новые и новые открытия, количество пернатых, влюбленных в Синеокую, увеличивается с завидной скоростью. Только за 2020-й в стране орнитологами было зафиксировано более 270 видов птиц.

Александр Винчевский, директор общественного объединения «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

На самом деле в этом списке некоторых птиц видели за последние 70 лет один раз, как фламинго, например, или черный гриф – его несколько раз всего видели за 70 лет.

Первыми прилетают птицы, которым нужна открытая вода или какие-то проталины, а последними прилетают стрижи или золотистые щурки, которые ловят крупных насекомых. Впервые видел уток шилохвость, прилетели свиязи – очень красивые птицы, хохлатые чернети, белые цапли на Минщину прилетели.

Задорное чириканье воробья, романтичные треки соловья и ритмичные песни жаворонка. Пение птиц повсюду. Весной в настоящий райский уголок превращаются и каменные джунгли. Стать ближе к пернатым обитателям мегаполиса в режиме реального времени, не выходя из дома, – миссия выполнима.

Проект онлайн-наблюдения за жизнью крылатых исполняет мечты. В центре внимания – сокол-пустельга – редкий для белорусских широт вид хищных птиц, занесенный в Красную книгу. Место действия – западная часть Синеокой, город Брест.

Александр Сербун, член общественного объединения «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

В 2009 году в самом начале проекта было отмечено около 50 пар этого сокола, в прошлом году уже около 70 пар, наблюдается такой процесс урбанизации. Птицы приспосабливаются к жизни в городской среде, численность повышается, селятся прежде всего в пятиэтажных домах.

Этот забавный, а порой и драматичный многосерийный сериал о жизни сокола-пустельги в городской среде уже успел похитить миллионы сердец. Сегодня уникальный проект без ложной скромности называют международным. Ежегодно онлайн-трансляцию посещают люди из более чем 150 стран мира.

Александр Сербун:

Как известно, в природе отношения между самцами и самками строго поделено: самец приносит еду в гнездо, сам ее добывает, приносит, а самка уже кормит. Наблюдался такой своеобразный любовный треугольник. Если говорить научным языком, есть такие понятия, как полигения и полиандрия. Полигения – это когда у одного самца наблюдается сразу несколько самок.

А ведь птицы созданы не только для красоты, у пернатых куда более ответственная миссия. Этих ярких, смешных и невероятно красивых существ по праву называют природными санитарами. Ведь пернатые каждый день делают все для того, чтобы наша планета стала здоровее и чище.

Александр Винчевский:

Все виды и животных, и растений на планете нужны, у всех есть какая-то своя ниша. Уничтожить просто, а восстановить невозможно, у человека нет таких механизмов. Ни один исчезнувший вид пока мы не смогли возродить.