Сколько нужно иметь друзей, чтобы стать успешным?
Британский антрополог и «математик отношений» Робин Данбар назвал точное количество друзей, необходимых для того, чтобы стать успешным, и объяснил, почему слишком много друзей так же плохо, как и ни одного, сообщает Daily Mail.
Считается, что человек может поддерживать только определенное количество социальных связей в любой момент жизни.
В своей последней книге «Друзья: сила наших самых важных отношений» Данбар утверждает, что исторически самым предпочтительным количеством людей в группе было 150 человек – все друг друга знают в лицо и готовы помочь при необходимости. В наше время этот круг связей состоит из «обычных» знакомых – людей, которых мы видим на свадьбах или вечерах встречи выпускников. С ними мы встречаемся редко и всегда говорим, что нужно бы делать это чаще. Дальше Данбар выделяет «хороших» знакомых – тех, кого мы готовы позвать на вечеринку по случаю Дня рождения – их обычно около 50. Также у вас должно быть от 12 до 15 «поддерживающих» друзей – людей, которые бы расстроились, если бы вы умерли. Ну и пять «близких» друзей – тех, которые готовы пожертвовать вам самое ценное.
Теория Данбара основана на идее, что у нас есть только определенное количество «эмоционального капитала» или энергии, которую мы можем вкладывать в других, поэтому большинство людей имеет примерно одинаковый по количеству круг общения. Попытки поддерживать слишком много социальных связей может привести к выгоранию.
Основываясь на исследованиях, Данбар определил идеальное число людей для той или иной повседневной деятельности. Например, если вы хотите, чтобы за ужином велась содержательная беседа, пригласите четыре гостя. Если же хотите, чтобы круг обсуждаемых тем был более широким – идеальное число шесть. Десять человек – подходящее количество для книжного клуба, чтобы обсуждения были оживленные и разнообразные. А вот праздновать что-либо в компании более чем из восьми человек не стоит, так как бронирование столика в ресторане принесет вам лишь головную боль.
В исследовании нет ни слова о самых преданных друзьях человека – собаках. О четвероногих друзьях звезд читайте здесь.