Сколько нужно иметь друзей, чтобы стать успешным?

Британский антрополог и «математик отношений» Робин Данбар назвал точное количество друзей, необходимых для того, чтобы стать успешным, и объяснил, почему слишком много друзей так же плохо, как и ни одного, сообщает Daily Mail. Считается, что человек может поддерживать только определенное количество социальных связей в любой момент жизни.

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В своей последней книге «Друзья: сила наших самых важных отношений» Данбар утверждает, что исторически самым предпочтительным количеством людей в группе было 150 человек – все друг друга знают в лицо и готовы помочь при необходимости. В наше время этот круг связей состоит из «обычных» знакомых – людей, которых мы видим на свадьбах или вечерах встречи выпускников. С ними мы встречаемся редко и всегда говорим, что нужно бы делать это чаще. Дальше Данбар выделяет «хороших» знакомых – тех, кого мы готовы позвать на вечеринку по случаю Дня рождения – их обычно около 50. Также у вас должно быть от 12 до 15 «поддерживающих» друзей – людей, которые бы расстроились, если бы вы умерли. Ну и пять «близких» друзей – тех, которые готовы пожертвовать вам самое ценное.

Фото: pixabay.com

Теория Данбара основана на идее, что у нас есть только определенное количество «эмоционального капитала» или энергии, которую мы можем вкладывать в других, поэтому большинство людей имеет примерно одинаковый по количеству круг общения. Попытки поддерживать слишком много социальных связей может привести к выгоранию.

Фото: pixabay.com