Женщина наняла строителя и сильно удивилась. Напарником мужчины оказался её 6-летний сын
Женщина хотела навести порядок во внутреннем дворике, и ей понадобилась помощь строителя. Вскоре мама двоих детей поняла, что ей невероятно повезло с мастером.
Как рассказала Стеф Кемп на своей странице в Twitter, всё началось с того, что у неё во внутреннем дворике развалилась плитка. Жительница британского региона Йоркшир и Хамбер поняла, что пришло время положить новую плитку.
Фото: twitter.com/steph_heathcote
Кемп наняла строителя. Пока мужчина занимался работой, к нему часто выходил 6-летний сын Стеф – Гарри. Мальчик заваливал мужчину вопросами, помогал размешивать цемент, подавал кирпичи, фотографировал птиц и пауков.
Фото: twitter.com/steph_heathcote
Когда строитель закончил работу, он вручил матери мальчика листок с описанием услуг, которые ему предоставил её сын, и заплатил 10 фунтов (13 долларов). Помимо вышеперечисленного, в списке также есть пункт: «Потому что славный малый». Не забыл мужчина добавить, что из зарплаты Гарри уже вычтены налоги.
Фото: twitter.com/steph_heathcote
«Мой 6-летний с удовольствием помогал строителю. Сегодня мы получили список и зарплату, и это сделало день моего сына. Какой пример доброты», – написала Кемп.
Фото: twitter.com/steph_heathcote
Пользователи соцсетей восхитились поступком мужчины, а также заметили, что Стеф стоило бы рассказать о действиях строителя компании, в которой он работает. Ведь это была бы отличная реклама для фирмы, а мужчина мог бы получить премию.
Ранее мы рассказывали о другом случае доброты и профессионализма. Почтальон получил посылку без адреса и мог бы её не доставлять.
Однако мужчина попробовал себя в роли детектива и нашёл получателя – здесь подробности.