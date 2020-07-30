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Женщина наняла строителя и сильно удивилась. Напарником мужчины оказался её 6-летний сын

30 июля 2020 07:15
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Женщина хотела навести порядок во внутреннем дворике, и ей понадобилась помощь строителя. Вскоре мама двоих детей поняла, что ей невероятно повезло с мастером.

Как рассказала Стеф Кемп на своей странице в Twitter, всё началось с того, что у неё во внутреннем дворике развалилась плитка. Жительница британского региона Йоркшир и Хамбер поняла, что пришло время положить новую плитку.

Женщина наняла строителя и сильно удивилась. Напарником мужчины оказался её 6-летний сын -1

Фото: twitter.com/steph_heathcote 

Кемп наняла строителя. Пока мужчина занимался работой, к нему часто выходил 6-летний сын Стеф – Гарри. Мальчик заваливал мужчину вопросами, помогал размешивать цемент, подавал кирпичи, фотографировал птиц и пауков.

Женщина наняла строителя и сильно удивилась. Напарником мужчины оказался её 6-летний сын -4

Фото: twitter.com/steph_heathcote 

Когда строитель закончил работу, он вручил матери мальчика листок с описанием услуг, которые ему предоставил её сын, и заплатил 10 фунтов (13 долларов). Помимо вышеперечисленного, в списке также есть пункт: «Потому что славный малый». Не забыл мужчина добавить, что из зарплаты Гарри уже вычтены налоги.

Женщина наняла строителя и сильно удивилась. Напарником мужчины оказался её 6-летний сын -7

Фото: twitter.com/steph_heathcote 

«Мой 6-летний с удовольствием помогал строителю. Сегодня мы получили список и зарплату, и это сделало день моего сына. Какой пример доброты», – написала Кемп.

Женщина наняла строителя и сильно удивилась. Напарником мужчины оказался её 6-летний сын -10

Фото: twitter.com/steph_heathcote 

Пользователи соцсетей восхитились поступком мужчины, а также заметили, что Стеф стоило бы рассказать о действиях строителя компании, в которой он работает. Ведь это была бы отличная реклама для фирмы, а мужчина мог бы получить премию.

Ранее мы рассказывали о другом случае доброты и профессионализма. Почтальон получил посылку без адреса и мог бы её не доставлять.

Однако мужчина попробовал себя в роли детектива и нашёл получателя – здесь подробности.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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