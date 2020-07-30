Женщина наняла строителя и сильно удивилась. Напарником мужчины оказался её 6-летний сын

Женщина хотела навести порядок во внутреннем дворике, и ей понадобилась помощь строителя. Вскоре мама двоих детей поняла, что ей невероятно повезло с мастером. Как рассказала Стеф Кемп на своей странице в Twitter, всё началось с того, что у неё во внутреннем дворике развалилась плитка. Жительница британского региона Йоркшир и Хамбер поняла, что пришло время положить новую плитку.

Фото: twitter.com/steph_heathcote

Кемп наняла строителя. Пока мужчина занимался работой, к нему часто выходил 6-летний сын Стеф – Гарри. Мальчик заваливал мужчину вопросами, помогал размешивать цемент, подавал кирпичи, фотографировал птиц и пауков.

Фото: twitter.com/steph_heathcote

Когда строитель закончил работу, он вручил матери мальчика листок с описанием услуг, которые ему предоставил её сын, и заплатил 10 фунтов (13 долларов). Помимо вышеперечисленного, в списке также есть пункт: «Потому что славный малый». Не забыл мужчина добавить, что из зарплаты Гарри уже вычтены налоги.

Фото: twitter.com/steph_heathcote

«Мой 6-летний с удовольствием помогал строителю. Сегодня мы получили список и зарплату, и это сделало день моего сына. Какой пример доброты», – написала Кемп.

Фото: twitter.com/steph_heathcote