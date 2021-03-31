У блогера появились залысины, и он показал, как их замаскировать. Никто даже не заметит

Мужчина рассказал, как скрыть залысины на голове. Если у вас есть такая проблема, то лайфхак для вас – никто и не заметит проплешины в волосах. Но будьте осторожны – сильный порыв ветра, и ваш секрет раскроют.
Мужчина рассказал, как скрыть залысины на голове. Если у вас есть такая проблема, то лайфхак для вас – никто и не заметит проплешины в волосах. Но будьте осторожны – сильный порыв ветра, и ваш секрет раскроют.
Фото: tiktok.com/ @kegs97
Пользователь Tik Tok kegs97 опубликовал видео в аккаунте, в котором признался, что у него есть проблема – глубокие залысины. Но парень абсолютно не расстроен, ведь он придумал простой способ, как от них избавиться.
Фото: tiktok.com/ @kegs97
Итак, вымытые волосы нужно высушить феном. Главное, что вам понадобится – тонирующий спрей для закрашивания седых корней (только нужно подобрать правильный цвет). Так вы сможете выровнять линию роста волос.
Фото: tiktok.com/ @kegs97
Затем блогер взял утюжок и принялся завивать пряди возле лба. Он объяснил, что так залысины маскируются еще лучше. Последний штрих – гель для укладки и лак для волос. Готово! Теперь о ваших залысинах никто и не узнает.
Фото: tiktok.com/ @kegs97
Лайфхак набрал в аккаунте блогера более трех миллионов просмотров. Люди были в восторге от такого совета.
Фото: tiktok.com/ @kegs97
«Отлично смотрится, мужик! Я потерял волосы и сделал пересадку волос в прошлом году. Лучшее, что я когда-либо делал».
«От парикмахера: ты делаешь действительно хорошую работу, скрывая это. Прическа выглядит хорошо».
Фото: tiktok.com/ @kegs97
Но были и те, кто все-таки нашел минусы такой укладки.
«Позовите его купаться на первом свидании».
«Один порыв ветра – и ему конец».
«Все это весело и интересно, пока не станет ветрено».
Вот вам еще один полезный совет – как правильно пылесосить ковер. Вы удивитесь, сколько грязи скапливается внутри – подробности далее.