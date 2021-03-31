У блогера появились залысины, и он показал, как их замаскировать. Никто даже не заметит

Мужчина рассказал, как скрыть залысины на голове. Если у вас есть такая проблема, то лайфхак для вас – никто и не заметит проплешины в волосах. Но будьте осторожны – сильный порыв ветра, и ваш секрет раскроют.

Фото: tiktok.com/ @kegs97

Пользователь Tik Tok kegs97 опубликовал видео в аккаунте, в котором признался, что у него есть проблема – глубокие залысины. Но парень абсолютно не расстроен, ведь он придумал простой способ, как от них избавиться.

Фото: tiktok.com/ @kegs97

Итак, вымытые волосы нужно высушить феном. Главное, что вам понадобится – тонирующий спрей для закрашивания седых корней (только нужно подобрать правильный цвет). Так вы сможете выровнять линию роста волос.

Фото: tiktok.com/ @kegs97

Затем блогер взял утюжок и принялся завивать пряди возле лба. Он объяснил, что так залысины маскируются еще лучше. Последний штрих – гель для укладки и лак для волос. Готово! Теперь о ваших залысинах никто и не узнает.

Фото: tiktok.com/ @kegs97

Лайфхак набрал в аккаунте блогера более трех миллионов просмотров. Люди были в восторге от такого совета.

Фото: tiktok.com/ @kegs97

«Отлично смотрится, мужик! Я потерял волосы и сделал пересадку волос в прошлом году. Лучшее, что я когда-либо делал». «От парикмахера: ты делаешь действительно хорошую работу, скрывая это. Прическа выглядит хорошо».

Фото: tiktok.com/ @kegs97