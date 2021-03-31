Прямой эфир

У блогера появились залысины, и он показал, как их замаскировать. Никто даже не заметит

31 марта 2021 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужчина рассказал, как скрыть залысины на голове. Если у вас есть такая проблема, то лайфхак для вас никто и не заметит проплешины в волосах. Но будьте осторожны сильный порыв ветра, и ваш секрет раскроют.  

У блогера появились залысины, и он показал, как их замаскировать. Никто даже не заметит-1

Фото: tiktok.com/ @kegs97

Пользователь Tik Tok kegs97 опубликовал видео в аккаунте, в котором признался, что у него есть проблема глубокие залысины. Но парень абсолютно не расстроен, ведь он придумал простой способ, как от них избавиться.  

У блогера появились залысины, и он показал, как их замаскировать. Никто даже не заметит-4

Фото: tiktok.com/ @kegs97

Итак, вымытые волосы нужно высушить феном. Главное, что вам понадобится тонирующий спрей для закрашивания седых корней (только нужно подобрать правильный цвет). Так вы сможете выровнять линию роста волос.

У блогера появились залысины, и он показал, как их замаскировать. Никто даже не заметит-7

Фото: tiktok.com/ @kegs97

Затем блогер взял утюжок и принялся завивать пряди возле лба. Он объяснил, что так залысины маскируются еще лучше. Последний штрих гель для укладки и лак для волос. Готово! Теперь о ваших залысинах никто и не узнает.  

У блогера появились залысины, и он показал, как их замаскировать. Никто даже не заметит-10

Фото: tiktok.com/ @kegs97

Лайфхак набрал в аккаунте блогера более трех миллионов просмотров. Люди были в восторге от такого совета.  

У блогера появились залысины, и он показал, как их замаскировать. Никто даже не заметит-13

Фото: tiktok.com/ @kegs97

«Отлично смотрится, мужик! Я потерял волосы и сделал пересадку волос в прошлом году. Лучшее, что я когда-либо делал».  

«От парикмахера: ты делаешь действительно хорошую работу, скрывая это. Прическа выглядит хорошо».  

У блогера появились залысины, и он показал, как их замаскировать. Никто даже не заметит-16

Фото: tiktok.com/ @kegs97

Но были и те, кто все-таки нашел минусы такой укладки.  

«Позовите его купаться на первом свидании».  

«Один порыв ветра  и ему конец».  

«Все это весело и интересно, пока не станет ветрено».  

Вот вам еще один полезный совет – как правильно пылесосить ковер. Вы удивитесь, сколько грязи скапливается внутри – подробности далее.  

# Полезные советы # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько нужно иметь друзей, чтобы стать успешным?
31 марта 2021 13:09

Сколько нужно иметь друзей, чтобы стать успешным?

У малыша была серьёзная инфекция. Мама-кошка пришла в больницу, чтобы врачи помогли её котёнку
31 марта 2021 13:02

У малыша была серьёзная инфекция. Мама-кошка пришла в больницу, чтобы врачи помогли её котёнку

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop
31 марта 2021 11:00

Деревья на заднем фоне «поплыли». Фото, где явно переборщили с Photoshop