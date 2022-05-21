Девушка села на диету и стала оранжевой. Вот как это произошло

Порой диеты способны не только испортить здоровье человека, но даже и изменить цвет кожи. Доказательством этого стала Алиша Шобе, которая полгода ела только батат и тыкву. Как рассказало издание Metro, девушка решила сбросить вес несколько лет назад, когда рассталась с парнем. Она настолько сильно хотела достигнуть цели, что стала ограничивать себя во многих продуктах.

Фото: pixabay.com

В итоге девушка ела только батат и пюре из тыквы. Сначала всё было хорошо. Алиша быстро сбрасывала вес, при этом её самочувствие всегда было нормальнымм. Но потом Шобе начала замечать, что что-то всё-таки не так. «Я увидела небольшое изменение в цвете кожи. Сначала я была немного загорелой, а потом стала оранжевой», – отметила девушка. Причиной таких изменений стал несбалансированный рацион, который состоял только из двух продуктов.

Фото: North News & Pictures Ltd

Шобе изначально не предпринимала никаких действий, ведь ей было всё равно, она лишь хотела привести себя в форму. Но позже это дошло до такой степени, что даже прохожие начали интересоваться, всё ли в порядке с девушкой.

Фото: North News & Pictures Ltd

Алиша рассказала, что работает в школе учителем, и даже после уроков к ней подходили дети и интересовались её самочувствием. После этого худеющая поняла, что нужно менять свой рацион. Она снова вернулась к тем продуктам, которые ела раньше. Спустя некоторое время девушке удалось вернуть обычный оттенок кожи.

Фото: North News & Pictures Ltd