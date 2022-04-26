Какие частые ошибки совершают люди при уходе за кожей? Ответы специалиста на самые интригующие вопросы

Говорят, красота требует жертв, но в современном мире это неактуально. Сейчас работают квалифицированные специалисты, которые помогают бороться с внешними дефектами без вреда для здоровья. Интересно, а каково это, – быть тем, кто преображает людей? Чтобы ответить на этот вопрос, мы взяли интервью у профессионала своего дела.

Фото: instagram.com/cosmetichkaminsk

Как долго вы занимаетесь косметологией? Юлия Стречань, косметик 5 разряда:

В бьюти-сфере я работаю с 2010 года. Начинала с визажиста и лашмейкера, но в 2012 году прошла обучение на косметика, и вот уже 10 лет я практикующий косметик 5 разряда.

Фото: instagram.com/cosmetichkaminsk

Как вы пришли к тому, что захотели связать свою жизнь именно с этой профессией? Юлия Стречань:

Любовь к баночкам, тюбикам была с подросткового возраста. Я обожала глянец, макияжи, уходы за кожей, творчество, много рисовала. В 2007 году ушла в декрет, и по его окончанию пришло понимание, что в офис я больше не вернусь. В те годы для получения профессии косметолога необходимо было медицинское образование, это огорчило меня, но не остановило. И я все равно решила идти в бьюти-сферу. Нашла подходящее обучение и стала визажистом. Много практиковалась, работала в нескольких студиях. В 2012 году в Республике Беларусь разделили специальности, связанные с преображением внешности. Теперь косметолог – специалист с медицинским образованием, косметик – профессионал, в работе которого не требуется медицинское образование. Ура, я пошла учиться! И все – мир косметологии поглотил меня полностью!

Фото: instagram.com/cosmetichkaminsk

Кто вы по образованию? Юлия Стречань:

По образованию я техник по метрологии, стандартизации, сертификации. Этот диплом аккуратненько лежит, потому что я связала свою жизнь с другой специальностью. Расскажите, может, у вас были какие-то забавные ситуации? Юлия Стречань:

Забавных ситуаций за 12 лет было множество. Расскажу несколько. Например, когда у меня не закончилось наращивание ресниц, а свет пропал и нужно было клиента срочно «эвакуировать» с заклеенными глазами в помещение, где свет есть. Свет пропадал и во время уходовых программ, и тогда клиент подсвечивал фонариком в телефоне. Забавный случай был, когда пришлось заменить парикмахера (а у меня есть сертификат по косоплетению) и срочно спасать клиента, сделав ему прическу.

Фото: instagram.com/cosmetichkaminsk

По каким частым вопросам к вам обращаются? Юлия Стречань:

Так как возрастной диапазон клиентов у меня от 15 до 65, то и запросы совершенно разнообразные. Можно выделить несколько: – избавление от черных точек и высыпаний;

– подбор домашнего ухода;

– антивозрастные процедуры;

– избавление от пигментации. Как подобрать подходящего косметолога и узнать его компетентность? Юлия Стречань:

Узнать о его образовании, стаже (практике). Благодаря соцсетям можно ознакомиться с работами, почитать отзывы, узнать о всех обучениях, которые каждый специалист проходит постоянно. Ну, а остальное уже, как я считаю, на уровне симпатии и энергий. Важно также четко понимать, с чем ты приходишь к специалисту, не стесняться задавать любые вопросы. Я при встрече всегда много спрашиваю и много говорю, проговариваю каждый шаг в домашнем уходе, раскладываю все по полочкам. Также для меня важно закрыть все запросы, особенно по домашнему уходу, ведь это основа здоровой кожи. Поэтому я подбираю и рекомендую средства любого ценового диапазона. Для меня странно, когда коллеги выполняют процедуру, на которую пришел клиент, и при этом не дают рекомендаций и не интересуются их домашним уходом. Не всегда я делаю то, что хочет клиент, а делаю, объяснив, конечно, что я считаю правильным в данный момент. Я всегда на связи. Любой вопрос, любую проблему решаем вместе. Для меня союз «косметолог-клиент» – это про заботу, любовь к людям, ответственность и качество, профессионализм. Важно понимать, что основная задача косметолога – помочь вам обрести здоровую кожу. Поэтому если вам сразу предлагают агрессивные, жесткие процедуры, курсовые и при этом ничего не рекомендуют делать дома – бегите!

Фото: instagram.com/cosmetichkaminsk

Какие частые ошибки по уходу за кожей допускают? Юлия Стречань:

Самые частые ошибки: – отсутствие базы в уходе;

– неправильно подобранные средства, хаос, неподходящая косметика;

– агрессивная косметика, очищение до скрипа;

– отсутствие регулярности в уходе;

– пренебрежение солнцезащитными средствами. Также хочу обратить внимание, что домашний уход – это 70 % успеха в здоровье кожи, лишь 30 % – это работа в кабинете. Как понять, что косметология – это твое? Юлия Стречань:

Когда на первом месте у тебя стоят: – жажда знаний и развития в профессии;

– желание помогать людям в обретении здоровой кожи;

– стремление получить и дать максимальный результат;

– постоянный поиск нового в сфере косметологии.

Фото: instagram.com/cosmetichkaminsk