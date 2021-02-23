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Женщина-кинолог о своей работе: «Самые трудные моменты – это научиться угадывать собаку»

23 февраля 2021 08:25
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23 февраля – День защитника Отечества, когда традиционно поздравляют представителей сильного пола. Но погоны носят не только мужчины. Жизнь на два фронта: дома – любящая мать и заботливая жена, на службе – прапорщик и старший специалист-кинолог.  

Женщина-кинолог о своей работе: «Самые трудные моменты – это научиться угадывать собаку»-1

Татьяна Шут, старший инструктор-кинолог, прапорщик:  
В военных рядах я нахожусь более семи лет. На службу пришла, наверное, больше из-за любви к собакам и всегда впечатляли люди в форме: особое уважение, особый статус, которому хотелось соответствовать.  

Женщина-кинолог о своей работе: «Самые трудные моменты – это научиться угадывать собаку»-4

К слову, физическая форма тоже должна соответствовать рангу. Татьяна бывшая спортсменка и трудностей не возникало, но неподготовленному человеку на службе будет нелегко. Ведь главная задача кинолога и подопечных четвероногих – поиск и обнаружение психотропных веществ.  

Татьяна Шут:  
Самые трудные моменты в работе кинолога – это научиться угадывать собаку, то есть просчитывать ее на несколько шагов вперед, так как работа с людьми, тебе надо прогнозировать ситуацию, чтобы не напугать, не зацепить и не испортить что-либо.  

Женщина-кинолог о своей работе: «Самые трудные моменты – это научиться угадывать собаку»-7

Погони, задержания, облавы. Каждый случай уникален по-своему. Татьяне помогает неизменный друг: бельгийская овчарка Фелима, или, как ее называют свои, Лимка.  

Татьяна Шут:  
С этой собакой первый выезд у нас был достаточно интересным. Растение наркотического вещества было обнаружено в компостной яме. Человек пытался скрыть следы, но не совсем удачно. В доме, в подвале была обнаружена мини-лаборатория, все принадлежности для выращивания этих растений.  

Женщина-кинолог о своей работе: «Самые трудные моменты – это научиться угадывать собаку»-10

Каждый день несет что-то новое. Иногда помогает женская интуиция и смекалка: за годы практики кинолог учится предугадывать, где могут находиться психотропы. 

Татьяна Шут:  
Она постоянно задействована, общается с новыми людьми. Она знакомится с новыми запахами, приходится проводить дифференциацию этих запахов для того, чтобы собака лишний раз не реагировала на еду, на какие-то смежные запахи, на лекарственные средства.  

Женщина-кинолог о своей работе: «Самые трудные моменты – это научиться угадывать собаку»-13

Указывают замиранием, уткнувшись носом в источник. Именно так псы реагируют на запрещенные препараты.  

Татьяна Шут:  
Это маленькие дети, которых нужно не нагружать, а работа ей должна приносить удовольствие, тогда она будет хорошо работать.  

Женщина-кинолог о своей работе: «Самые трудные моменты – это научиться угадывать собаку»-16

К слову, здесь представительниц прекрасного пола защищают, берегут и стараются относиться более снисходительно, ведь выполнять воинский долг – задача не из легких.

Татьяна Шут:
Как женщина, сталкивалась с тем, что не умела разбираться в погонах. Пришлось изучать все.

Женщина-кинолог о своей работе: «Самые трудные моменты – это научиться угадывать собаку»-19

Женщина всегда остается женщиной. Татьяна признается, что уже не представляет свою жизнь без службы – это часть ее мира. День защитника Отечества проходит, если не на службе, то в окружении дорогих и любимых мужчин дома.

# Животные # калейдоскоп # Татьяна Шут # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Человек и животные

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