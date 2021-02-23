Женщина-кинолог о своей работе: «Самые трудные моменты – это научиться угадывать собаку»

23 февраля – День защитника Отечества, когда традиционно поздравляют представителей сильного пола. Но погоны носят не только мужчины. Жизнь на два фронта: дома – любящая мать и заботливая жена, на службе – прапорщик и старший специалист-кинолог.

Татьяна Шут, старший инструктор-кинолог, прапорщик:

В военных рядах я нахожусь более семи лет. На службу пришла, наверное, больше из-за любви к собакам и всегда впечатляли люди в форме: особое уважение, особый статус, которому хотелось соответствовать.

К слову, физическая форма тоже должна соответствовать рангу. Татьяна бывшая спортсменка и трудностей не возникало, но неподготовленному человеку на службе будет нелегко. Ведь главная задача кинолога и подопечных четвероногих – поиск и обнаружение психотропных веществ. Татьяна Шут:

Самые трудные моменты в работе кинолога – это научиться угадывать собаку, то есть просчитывать ее на несколько шагов вперед, так как работа с людьми, тебе надо прогнозировать ситуацию, чтобы не напугать, не зацепить и не испортить что-либо.

Погони, задержания, облавы. Каждый случай уникален по-своему. Татьяне помогает неизменный друг: бельгийская овчарка Фелима, или, как ее называют свои, Лимка. Татьяна Шут:

С этой собакой первый выезд у нас был достаточно интересным. Растение наркотического вещества было обнаружено в компостной яме. Человек пытался скрыть следы, но не совсем удачно. В доме, в подвале была обнаружена мини-лаборатория, все принадлежности для выращивания этих растений.

Каждый день несет что-то новое. Иногда помогает женская интуиция и смекалка: за годы практики кинолог учится предугадывать, где могут находиться психотропы. Татьяна Шут:

Она постоянно задействована, общается с новыми людьми. Она знакомится с новыми запахами, приходится проводить дифференциацию этих запахов для того, чтобы собака лишний раз не реагировала на еду, на какие-то смежные запахи, на лекарственные средства.

Указывают замиранием, уткнувшись носом в источник. Именно так псы реагируют на запрещенные препараты. Татьяна Шут:

Это маленькие дети, которых нужно не нагружать, а работа ей должна приносить удовольствие, тогда она будет хорошо работать.

К слову, здесь представительниц прекрасного пола защищают, берегут и стараются относиться более снисходительно, ведь выполнять воинский долг – задача не из легких. Татьяна Шут:

Как женщина, сталкивалась с тем, что не умела разбираться в погонах. Пришлось изучать все.