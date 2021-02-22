Как правильно выгуливать собаку зимой, чтобы не допустить переохлаждения?

Мороз и солнце; день чудесный! Особенно для прогулки с любимым домашним питомцем. Но всегда ли пушистому другу снег в радость?! Несмотря на то, что у животных более интенсивный обмен веществ, а температура тела достигает аж 39 градусов, для собаки, которая выросла в тепличных условиях, испытание льдом и холодом рискует обернуться полным провалом. Виктория Залесская, ветеринар:

Если животное малоподвижное в силу ожирения и имеет короткий шерстный покров, то при температуре ниже нуля, минус пять его уже нужно утеплять. Переохлаждение у собаки вялое, апатичное, может переступать с лапки на лапку, отказывается гулять, может бледнеть кожа, тогда собаку нужно забрать домой.

То, что для хозяина признак комфорта, для четвероногого друга – удовольствие сомнительное. Одежда питомца не должна сковывать движения и плотно прилегать к туловищу.

Евгений Кобец, кинолог:

Очень опасно зимой для собак – посыпание реактивами и солью. Бывает, собачкам плохо лапки разъедает. Микротрещины на лапках, собаке становится больно, она перестает ходить. В этом случае надо ее вывести хотя бы по снегу походить. Обувь собаке не помешает.

А если вдруг вы заметили у пса признаки переохлаждения, оградите его от банных процедур. Вместо этого дайте выпить теплой воды и хорошенько укутайте пледом. Виктория Залесская:

У собак есть свои заболевания. Они могут и пневмонией заболеть на фоне переохлаждения, и бронхитом. Собака будет первое время с нормальной температурой, может появиться небольшие такие, как водичка, выделения из носа, может быть чихание, сухой кашель.

Немецкая овчарка или тибетский мастиф. Длина шерсти и порода не имеет значения. Если собака выросла в квартире, вопреки всем стереотипам, даже королю зимней сказки – сибирскому хаски на морозе будет не по себе. Исправит ситуацию закалка.

Евгений Кобец:

Собаки – очень хитрые животные, они могут симулировать холод. Начинает, как что, трястись, давай бери меня на ручки, тащи меня домой, я не хочу лапками ходить. Вытащили сначала на десять минут, она побегала и занесли. Потом начинаем увеличивать прогулку постепенно: на 15 минут, потом на 20, но не тащим сразу. Если холодно собаке стало, чуть-чуть еще пробежимся, потом забираем.