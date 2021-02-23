Как сделать мужской букет и съедобный бокс к 23 февраля? Показываем пошаговый процесс

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Праздник самой сильной и мужественной половины человечества уже сегодня. Как оригинально поздравить своего мужчину с 23 февраля? Лиана Эпова, руководитель студии съедобной флористики:

Сегодня мы с вами соберем такой популярный мужской подарок в деревянном боксе. Для этого нам понадобятся любые мясные и сырные деликатесы. Это могут быть колбасы, сыры-косички, острые колбаски, мясные чипсы, также различные орехи на ваш вкус. Сам бокс в качестве основы можно наполнить бумагой резаной или мятой. В данном случае используется бумага тишью.

Мы кладем первым делом бутылочку, она должна быть обработана, дальше начинаем укладывать наши сырные и мясные деликатесы. Укладываем все группами. Вот такая мужская композиция в деревянном боксе у нас получилась. Можно собрать на вкус вашего мужчины.

Сейчас мы с вами попробуем собрать небольшой букетик комплементарного характера, который тоже можно презентовать вашим близким, друзьям, знакомым, мужьям к 23 февраля. Для этого нам понадобится какой-нибудь напиток, любые колбаски, орешки, сырочки – все, что вы можете найти в любом магазине. Также обязательно для создания букета нам понадобятся шпажки, широкий скотч и какая-нибудь упаковочная бумага для того, чтобы его упаковать. Мы возьмем шпажки и будем скотчем фиксировать их к бутылке. Одного оборота скотча для одной шпажки будет достаточно. Дальше нам нужно все палочки между собой зафиксировать, пройтись до концам скотчем.

Мы подготовили бутылочку, затем мы переходим к нашим сырным и мясным деликатесам. Сыр разрезаем на две части, чтобы он сильно не торчал в вашей композиции. В срез вставляем две шпажки для того, чтобы хорошо зафиксировать сырок.

Затем наживляем колбаски на наши шпажки, на одну шпажку – одну небольшую колбаску. Дальше нам нужно зафиксировать вот такие небольшие кабаносы. Мы неглубоко в срез насаживаем на шпажку для того, чтобы не разорвать нашу колбаску.

Также у нас есть вот такой элемент, мы можем создать из него что-то наподобие бантика, просто перевязав его бечевкой, если она сильно ворсится, вы можете ее опалить для того, чтобы она не оставляла ворса, или, например, перевязать атласной ленточкой.

Когда основная часть работы позади – начинаем собирать букет. Лиана Эпова:

Для начала мы берем наш напиток, у меня есть такие колоски из фисташек. Их можно создать с помощью клей-пистолета. Дальше начинаем брать поочередно наши элементы на свой вкус, располагая их в букете. Небольшие элементы такие, как колбаски, мы можем не распределять по всему букету, а вставлять небольшими группами.

У нас остался бантик, мы его просунем где-нибудь сверху и вот таким образом зафиксируем в букете. Так как ножка получилась достаточно длинная и не очень пропорциональная относительно всего букета, нам желательно садовым секатором подрезать ножку до нужной нам длины. Мы должны скотчем пройтись до конца, чтобы соединить все торчащие палочки между собой. Теперь дело за малым – упаковать наш вкусный букет в оберточную бумагу.