Жених расстался с невестой прямо на свадьбе. Причиной стала песня-сюрприз

Свадьба – торжество, где возлюбленные ещё раз доказывают друг другу серьёзность своих намерений. Однако не всегда этот праздник идёт по плану. Порой происходят инциденты, когда на самой церемонии бракосочетания молодожёны разводятся. Причиной такого расставания может стать даже песня.

Как рассказало издание Gulf News, мужчина решил расторгнуть брак со своей возлюбленной из-за непонравившейся композиции, которую девушка решила исполнить в качестве свадебного подарка.