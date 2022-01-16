Жених расстался с невестой прямо на свадьбе. Причиной стала песня-сюрприз

Свадьба – торжество, где возлюбленные ещё раз доказывают друг другу серьёзность своих намерений. Однако не всегда этот праздник идёт по плану. Порой происходят инциденты, когда на самой церемонии бракосочетания молодожёны разводятся. Причиной такого расставания может стать даже песня.
Как рассказало издание Gulf News, мужчина решил расторгнуть брак со своей возлюбленной из-за непонравившейся композиции, которую девушка решила исполнить в качестве свадебного подарка.
Недовольство парня вызвал не мотив трека, а его смысловое содержание. Песня сирийской певицы Ламис Кан «Я доминирую» показалась жениху неуместной на таком торжестве.
Строчки композиции гласят: «Я доминирую; ты будешь следовать моим строгим указаниям. Я сведу тебя с ума, если ты решишь посмотреть на девушек на улице».
Вот так и был зарегистрирован самый быстрый развод в 2022 году.
Некоторые женихи уходят со свадьбы, а кто-то просто не имеет возможность попасть туда. Узнать, как девушка с помощью подручных материалов помогла болеющему возлюбленному попасть на праздник, можно здесь.