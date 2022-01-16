Драникам придётся подождать. Развенчиваем самые популярные мифы о Беларуси
Какие у вас ассоциации возникают, когда говорят о Беларуси? Картошка, много лесов и мало места? К сожалению, о нашей стране существует много стереотипов, которые не имеют никаких оснований. Давайте развенчаем самые популярные из них.
Беларусь – страна картошки
Существует ложное убеждение, что картофель – исконно белорусская культура. Однако это совершенно не так. Картошка в Беларуси появилась только в XVIII веке. На территорию нашей страны эту культуру привёз последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. А название у корнеплода появилось от латинского слова «bulvе», что переводится как «луковица».
До этого белорусы в своём рационе активно применяли овёс, ячмень, горох, чечевицу и фасоль, а жители стран-соседок называли нас «ботвинниками». Сегодня в Беларуси картофель – одна из самых популярных культур, но это не значит, что данный корнеплод только у нас имеет массовое распространение. Лидирующую позицию по производству картошки занимает Китай, где ежегодно урожай достигает почти 90 миллионов тонн.
Фото: pinterest.com/2019countryhumans2022
Очень маленькая страна
Площадь территории Республики Беларусь составляет 207,6 тыс. кв. км. По этому показателю наша страна занимает 13 место среди других европейских соседок. Более того, области Беларуси соизмеримы отдельным государствам: Витебская – Швейцарии, Минская – Дании, Могилёвская – Бельгии.
Фото: pinterest.com/sandraneuditschko
Нет известных музыкальных исполнителей
Беларусь имеет своих выдающихся певцов. Например, музыкальные исполнители Тео, Алёна Ланская и Дмитрий Колдун. Именно они представляли нашу страну на «Евровидении» разных годов.
Также сейчас набирают популярность музыканты, песни которых делают разнообразным плейлист молодёжи. Среди них ЛСП, Макс Корж, Тима Белорусских и рок-группа Nizkiz, которая исполняет свои треки как на русском, так и на белорусском языках.
Фото: instagram.com/lspolegi
Нет полезных ископаемых
На территории нашей страны открыто 52 месторождения нефти, 30 из которых активно используются. Беларусь обеспечена этим ресурсом на 35 лет вперёд. Также на наших землях находится неисчерпаемый запас каменной соли. Только за год у нас добывается более 400 тысяч тонн этого полезного ископаемого. Также Беларусь богата на ресурсы железной руды, минеральных вод, бурого угля, а также калийной соли и гравия.
Только русская речь
Сейчас люди больше начали увлекаться изучением нашего языка. Поэтому на улицах можно всё чаще встретить белорусскую речь. Ежегодно 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Именно тогда проходят тематические мероприятия, помогающие приобщиться к народному наследию.
Кстати, недавно мы рассказывали о белорусских словах, которые не имеют аналогов в русском языке. Расширить свой словарный запас и проверить лингвистические знания можно здесь.