Драникам придётся подождать. Развенчиваем самые популярные мифы о Беларуси

Какие у вас ассоциации возникают, когда говорят о Беларуси? Картошка, много лесов и мало места? К сожалению, о нашей стране существует много стереотипов, которые не имеют никаких оснований. Давайте развенчаем самые популярные из них.

Беларусь – страна картошки

Существует ложное убеждение, что картофель – исконно белорусская культура. Однако это совершенно не так. Картошка в Беларуси появилась только в XVIII веке. На территорию нашей страны эту культуру привёз последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. А название у корнеплода появилось от латинского слова «bulvе», что переводится как «луковица».