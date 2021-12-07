На свадьбу явка жениха необязательна. Девушка смастерила юношу из подручных материалов

На современных свадьбах присутствие двух брачующихся уже необязательно. Сейчас достаточно всего лишь одного из влюблённых, немного смекалки и современных технологий. Это доказала американская пара Гэннон и Кристиан Кармайр.

В TikTok стало популярным видео свадебной церемонии, на которой присутствовала только невеста. Однако пропажа жениха оправдана: он получил тяжёлое отравление накануне торжества.