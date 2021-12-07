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На свадьбу явка жениха необязательна. Девушка смастерила юношу из подручных материалов

07 декабря 2021 11:45
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На современных свадьбах присутствие двух брачующихся уже необязательно. Сейчас достаточно всего лишь одного из влюблённых, немного смекалки и современных технологий. Это доказала американская пара Гэннон и Кристиан Кармайр.  

В TikTok стало популярным видео свадебной церемонии, на которой присутствовала только невеста. Однако пропажа жениха оправдана: он получил тяжёлое отравление накануне торжества.  

На свадьбу явка жениха необязательна. Девушка смастерила юношу из подручных материалов-1

Фото: tiktok.com/@thevictorianyoungsville  

Девушка же решила не отчаиваться и соорудила ему замену. Материалами для импровизированного спутника послужили отпариватель на колёсиках, гаджет с фотографией возлюбленного и пиджак для большего антуража.  

На свадьбу явка жениха необязательна. Девушка смастерила юношу из подручных материалов-4

Фото: tiktok.com/@thevictorianyoungsville  

Оригинальность невесты спасла свадьбу. Молодожёнам удалось потанцевать, попробовать торт и принять поздравления гостей. Помимо многочисленных комплиментов пара также получила около 900 тысяч просмотров.  

Однако смекалка девушкам нужна не только при замужестве, но и во время знакомства. Узнать на наглядном примере, как с помощью воображения завоевать сердце юноши, можно здесь.  

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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