«Фен – огромное зло». Трихолог развенчала три популярных мифа насчёт волос

Влада Родовская, корреспондент:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к трихологу Катерине Никитиной.

Катерина Никитина – трихолог, нутрициолог, 28 лет работы с волосами, является членом Ассоциации трихологов. Влада Родовская:

Почему вы выбрали для себя эту профессию? Катерина Никитина, трихолог, нутрициолог:

Волосами я интересовалась с детства и проработала с полотном волоса достаточно долгое время. Но как известно, после 30 лет человек начинает терять один процент своих волос ежегодно. И после 35, как правило, женщина сталкивается с этой проблемой. Так как я женщина, меня эта участь тоже не минула. Захотелось мне про волосы узнать больше, поэтому стала все больше и больше интересоваться темой уже не просто красоты волос, а еще их здоровьем и восстановлением. Конечно, мною двигало огромное желание помогать людям, потому что с этой проблемой сталкивается все больше и больше людей. Влада Родовская:

С какими проблемами чаще всего обращаются ваши клиенты?

Катерина Никитина:

Чаще всего встречается железодефицитная анемия. Также бывают проблемы по нехватке витамина В12, витамина D. Сюда же еще проблема с ЖКТ, собственно говоря, отсюда у нас все проблемы. Влада Родовская:

А вообще от чего зависит скорость роста волос? Катерина Никитина:

Напрямую скорость роста волос зависит от обмена веществ в вашем организме. Надо понимать, что обмануть природу мы с вами не можем. Максимально волос может расти от одного до полутора сантиметров в месяц. И втирание каких-то там чудодейственных средств – «слез девственницы» или «слез единорога» – увы, никак нам не поможет.

Влада Родовская:

В каком возрасте, по вашему мнению, желательно впервые оказаться у врача-трихолога? Катерина Никитина:

По моему мнению, желательно вообще не оказаться на приеме у врача-трихолога. Если у вас есть проблемы с выпадением волос, то не стоит ждать очень долго. Если у вас выпадение свыше трех месяцев, уже пора бить в колокола и искать причину, что же послужило триггером выпадения волос. Бывает такое, что приходит девушка, у нее шесть лет выпадают волосы, голова уже полулысая, и она первый раз только вот решила вдруг дойти. Поэтому не затягивайте. Чем дольше прошло от момента выпадения, тем сложнее и дороже будет восстановление. Влада Родовская:

Как влияет осенне-зимний период на состояние волос? Катерина Никитина:

Осенью и зимой засыпает все. Мы не исключение. Мы те же самые божьи дети, природные создания, и у нас также замедляется рост волос. Плюс зимой начинается куча проблем с волосами. Здесь и проблемы из-за отопительного сезона, и из-за того что на улице достаточно морозный воздух, поэтому волос начинает страдать, ему нужна помощь.