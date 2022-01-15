«Фен – огромное зло». Трихолог развенчала три популярных мифа насчёт волос

Влада Родовская, корреспондент:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к трихологу Катерине Никитиной.
Влада Родовская, корреспондент:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к трихологу Катерине Никитиной.
Катерина Никитина – трихолог, нутрициолог, 28 лет работы с волосами, является членом Ассоциации трихологов.
Влада Родовская:
Почему вы выбрали для себя эту профессию?
Катерина Никитина, трихолог, нутрициолог:
Волосами я интересовалась с детства и проработала с полотном волоса достаточно долгое время. Но как известно, после 30 лет человек начинает терять один процент своих волос ежегодно. И после 35, как правило, женщина сталкивается с этой проблемой. Так как я женщина, меня эта участь тоже не минула. Захотелось мне про волосы узнать больше, поэтому стала все больше и больше интересоваться темой уже не просто красоты волос, а еще их здоровьем и восстановлением. Конечно, мною двигало огромное желание помогать людям, потому что с этой проблемой сталкивается все больше и больше людей.
Влада Родовская:
С какими проблемами чаще всего обращаются ваши клиенты?
Катерина Никитина:
Чаще всего встречается железодефицитная анемия. Также бывают проблемы по нехватке витамина В12, витамина D. Сюда же еще проблема с ЖКТ, собственно говоря, отсюда у нас все проблемы.
Влада Родовская:
А вообще от чего зависит скорость роста волос?
Катерина Никитина:
Напрямую скорость роста волос зависит от обмена веществ в вашем организме. Надо понимать, что обмануть природу мы с вами не можем. Максимально волос может расти от одного до полутора сантиметров в месяц. И втирание каких-то там чудодейственных средств – «слез девственницы» или «слез единорога» – увы, никак нам не поможет.
Влада Родовская:
В каком возрасте, по вашему мнению, желательно впервые оказаться у врача-трихолога?
Катерина Никитина:
По моему мнению, желательно вообще не оказаться на приеме у врача-трихолога. Если у вас есть проблемы с выпадением волос, то не стоит ждать очень долго. Если у вас выпадение свыше трех месяцев, уже пора бить в колокола и искать причину, что же послужило триггером выпадения волос. Бывает такое, что приходит девушка, у нее шесть лет выпадают волосы, голова уже полулысая, и она первый раз только вот решила вдруг дойти. Поэтому не затягивайте. Чем дольше прошло от момента выпадения, тем сложнее и дороже будет восстановление.
Влада Родовская:
Как влияет осенне-зимний период на состояние волос?
Катерина Никитина:
Осенью и зимой засыпает все. Мы не исключение. Мы те же самые божьи дети, природные создания, и у нас также замедляется рост волос. Плюс зимой начинается куча проблем с волосами. Здесь и проблемы из-за отопительного сезона, и из-за того что на улице достаточно морозный воздух, поэтому волос начинает страдать, ему нужна помощь.
Влада Родовская:
Какой самый популярный миф вам приходится постоянно развенчивать?
Катерина Никитина:
Я бы сказала, что их несколько. Первый – это то, что можно волосы переучить, если ты будешь как можно реже мыть, волос будет меньше жирниться. Второй миф – эко- и биошампуни, которые спасут вас и решат все ваши проблемы с волосами. Очень люблю эту тему. И третий миф – то, что фен – огромное зло и им лучше не пользоваться.
Влада Родовская:
Какой совет вы бы дали начинающим специалистам?
Катерина Никитина:
Не останавливаться на достигнутом, это очень обширная и интересная тема. Волосы – это не просто волосы, это отражение нашего здоровья, состояния нашей души, нашего психоэмоционального фона, поэтому копать во все стороны и изучать эту тему как можно глубже. На ней невозможно остановиться, она просто бесконечна.