Теперь питомец точно не останется на улице. В Испании уравняли права домашних животных и детей

В современном мире всё больше уделяется внимания безопасности домашних животных. Теперь о благополучии питомца после развода его хозяев будет заботиться государство.
В современном мире всё больше уделяется внимания безопасности домашних животных. Теперь о благополучии питомца после развода его хозяев будет заботиться государство.
Фото: pexels.com
Как рассказало издание CNN, в Испании вступил в силу закон, согласно которому все домашние животные признаются живыми и разумными существами, а не просто собственностью человека. Теперь если пара решит развестись, то решение о дальнейшей судьбе питомца будет решать суд.
Фото: pixabay.com
Многим работникам правоохранительных органов понравилась такая идея. «Животные являются частью семьи, и, когда семья принимает решение о разделении, судьба животного должна решаться с такой же важностью, как и судьба других членов семьи», – прокомментировала законодательное новшество адвокат Лола Гарсия.
Фото: pexels.com
Также было отмечено, что в Мадриде уже практиковалось судебное дело, где решалась судьба питомца неженатой пары. Решение было таким: парень и девушка несут одинаковую ответственность за домашнее животное, поэтому они обязаны поочерёдно за ним ухаживать в течение месяца.
Люди борются за право оставить у себя любимца не просто так. Ведь именно они дарят заряд позитива и радости. Ранее мы показывали смешные картинки котиков, которые заставят каждого улыбнуться, – подробности здесь.