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Теперь питомец точно не останется на улице. В Испании уравняли права домашних животных и детей

15 января 2022 14:03
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В современном мире всё больше уделяется внимания безопасности домашних животных. Теперь о благополучии питомца после развода его хозяев будет заботиться государство.  

Теперь питомец точно не останется на улице. В Испании уравняли права домашних животных и детей-1

Фото: pexels.com

Как рассказало издание CNN, в Испании вступил в силу закон, согласно которому все домашние животные признаются живыми и разумными существами, а не просто собственностью человека. Теперь если пара решит развестись, то решение о дальнейшей судьбе питомца будет решать суд.  

Теперь питомец точно не останется на улице. В Испании уравняли права домашних животных и детей-4

Фото: pixabay.com

Многим работникам правоохранительных органов понравилась такая идея. «Животные являются частью семьи, и, когда семья принимает решение о разделении, судьба животного должна решаться с такой же важностью, как и судьба других членов семьи», – прокомментировала законодательное новшество адвокат Лола Гарсия.  

Теперь питомец точно не останется на улице. В Испании уравняли права домашних животных и детей-7

Фото: pexels.com

Также было отмечено, что в Мадриде уже практиковалось судебное дело, где решалась судьба питомца неженатой пары. Решение было таким: парень и девушка несут одинаковую ответственность за домашнее животное, поэтому они обязаны поочерёдно за ним ухаживать в течение месяца.  

Люди борются за право оставить у себя любимца не просто так. Ведь именно они дарят заряд позитива и радости. Ранее мы показывали смешные картинки котиков, которые заставят каждого улыбнуться, – подробности здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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