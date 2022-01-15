Теперь питомец точно не останется на улице. В Испании уравняли права домашних животных и детей

В современном мире всё больше уделяется внимания безопасности домашних животных. Теперь о благополучии питомца после развода его хозяев будет заботиться государство.

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Как рассказало издание CNN, в Испании вступил в силу закон, согласно которому все домашние животные признаются живыми и разумными существами, а не просто собственностью человека. Теперь если пара решит развестись, то решение о дальнейшей судьбе питомца будет решать суд.

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Многим работникам правоохранительных органов понравилась такая идея. «Животные являются частью семьи, и, когда семья принимает решение о разделении, судьба животного должна решаться с такой же важностью, как и судьба других членов семьи», – прокомментировала законодательное новшество адвокат Лола Гарсия.

Фото: pexels.com