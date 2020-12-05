«Жена Рауля Кастро стреляла лучше». Чем занимались иностранные гости в Беловежской пуще во времена СССР?

Какие иностранные гости приезжали в Беловежскую пущу? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Какие иностранные гости приезжали в Беловежскую пущу? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Именно при Брежневе пуща обрела невиданную популярность и стала топовым местом охоты для иностранцев. Для VIP из Румынии, ГДР, Югославии, Болгарии и даже Кубы здесь было как медом намазано! С его легкой руки практически все лидеры соцстран побывали на белорусской охоте.
Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:
Чаще всего был Вальтер Ульбрихт. Он приезжал с супругой, которая неплохо говорила по-русски. Но и не только охотиться, но и просто отдохнуть в Беловежской пуще.
Руслан Книга, научный сотрудник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:
Охотиться он не любил, потому что ему предложили поохотиться, а он из 100 патронов ни разу не попал в утку.
Здесь до сих пор вспоминают, как однажды в самый разгар зимы здесь появился второй секретарь компартии Кубы Рауль Кастро с семьей. Причина визита в Союз – 70-летие Леонида Брежнева. После пышного банкета в Кремле в честь советского вождя кубинец почему-то решил возвращаться домой через Брест. Так Кастро оказался в Беларуси.
Степан Мартысюк, директор резиденции «Вискули» в 1991 году:
Детей катал, у меня егерь зимой на санках этих детей, приводил в контору, грелись возле печки. У них же там зимы нет, им снег в диковинку был.
Анна Денгубенко:
Она стреляла лучше даже, чем Рауль Кастро. Говорят, подбрасывали пятикопеечную монету, а она на лету в нее попадала. Угощал наших охотников кубинским ромом.
В Беловежской пуще они пробыли несколько дней. Из-за сложных метеоусловий над Минском для удобства перелета семьи обратно на Кубу было принято решение использовать военный аэродром в Пружанах. 26 декабря ближе к обеду погода улучшилась и самолет Рауля Кастро покинул Беларусь. А вот Михаил Горбачев здесь почти и не был.
Руслан Книга:
Единственный раз он сюда приехал на кабана, ему долго показывали и пристреливали ружье. Показали, как охотиться, в кого надо стрелять, но он не прижал плечо очень сильно, выстрелил, не попал в кабана, но прикладом сделал синяк себе, практически выбил плечо, часть винтовки попала ему в глаз. Поэтому какой-то период времени Михаил Сергеевич Горбачев чувствовал себя нехорошо, это отбило его охоту охотиться.
Хотел обыкновенный деревянный дом, а построили хоромы. Зачем Хрущёв строил резиденцию в Беловежской пуще? Читайте здесь.