«Жена Рауля Кастро стреляла лучше». Чем занимались иностранные гости в Беловежской пуще во времена СССР?

Какие иностранные гости приезжали в Беловежскую пущу? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Именно при Брежневе пуща обрела невиданную популярность и стала топовым местом охоты для иностранцев. Для VIP из Румынии, ГДР, Югославии, Болгарии и даже Кубы здесь было как медом намазано! С его легкой руки практически все лидеры соцстран побывали на белорусской охоте.

Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:

Чаще всего был Вальтер Ульбрихт. Он приезжал с супругой, которая неплохо говорила по-русски. Но и не только охотиться, но и просто отдохнуть в Беловежской пуще.

Руслан Книга, научный сотрудник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Охотиться он не любил, потому что ему предложили поохотиться, а он из 100 патронов ни разу не попал в утку.

Здесь до сих пор вспоминают, как однажды в самый разгар зимы здесь появился второй секретарь компартии Кубы Рауль Кастро с семьей. Причина визита в Союз – 70-летие Леонида Брежнева. После пышного банкета в Кремле в честь советского вождя кубинец почему-то решил возвращаться домой через Брест. Так Кастро оказался в Беларуси.

Степан Мартысюк, директор резиденции «Вискули» в 1991 году:

Детей катал, у меня егерь зимой на санках этих детей, приводил в контору, грелись возле печки. У них же там зимы нет, им снег в диковинку был.

Анна Денгубенко:

Она стреляла лучше даже, чем Рауль Кастро. Говорят, подбрасывали пятикопеечную монету, а она на лету в нее попадала. Угощал наших охотников кубинским ромом.

В Беловежской пуще они пробыли несколько дней. Из-за сложных метеоусловий над Минском для удобства перелета семьи обратно на Кубу было принято решение использовать военный аэродром в Пружанах. 26 декабря ближе к обеду погода улучшилась и самолет Рауля Кастро покинул Беларусь. А вот Михаил Горбачев здесь почти и не был.