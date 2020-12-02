Бронзовые студенты во дворике и капсула времени на высоте 7 метров. Как создают необычные скульптуры в честь юбилея БНТУ

Скульптура, посвященная первой учительнице, на входе в педагогический университет; бронзовый студент у здания БГЭУ; лесничий рядом с главным корпусом технологического и это только в Минске. Памятник вечному студенту в Москве, стипендиату Гарварда в Кембридже, безбашенным студентам в Принстоне и влюбленным – в Тарту. В преддверии солидного юбилея Белорусский национальный технический университет решил не отставать от мировых тенденций и обзавестись собственными бронзовыми ангелами-хранителями. Какие скульптуры появятся в честь юбилея БНТУ, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ, профессор:

В этом году у нас большой праздник – столетие БНТУ. Для нас это наш дом: для преподавателей, студентов, людей, которые здесь работают. Каждый дом к празднику должен быть украшен.

Подготовку к будущим событиям декан архитектурного факультета Армен Сардаров решил начать с наработок прошлого. В архиве ему удалось найти уникальные эскизы. Армен Сардаров:

Самые первые проекты моего дорогого преподавателя Льва Николаевича Рыминского, а это проекты главного корпуса БНТУ, были как раз связаны с использованием скульптур. Это очень красивые идеи. Он предлагал скульптуру на фронтоне сделать, на входе в БНТУ. Что-то было и сделано. Вы сейчас можете видеть общежитие, на котором вот эта скульптура есть. Эта идея соединить пластику с архитектурой.

К слову, стиль, в котором построен университет, – неоклассицизм, это допускает. Руководство вуза приняло идею на ура. Проектная работа началась с конкурса. Армен Сардаров:

Вот одна из работ. Это две группы, на одной из которых преподаватель с учебником, а здесь мальчик и девочка, студент и студентка, которые подходят к нему.

Вторая идея была известного нашего мастера Александра Михайловича Финского – девушка и юноша, студент и студентка. С самого начала как-то он предложил и поддержали, что студент олицетворяет все технические направления, а девочка – все строительные.

В итоге длительных и жарких дебатов совет университета, в который входят представители всех факультетов, выбрал второй вариант. Остался главный вопрос – где же разместить статуи? Армен Сардаров:

Конкретных предложений было несколько. Они включали решения входа или размещение внутри. Вот та идея, которая была одобрена монументальным советом нашего Мингорисполкома, поддержана коллегами, поскольку фигуры очень поэтичные, то решили разместить их прямо при входе, но в сквере, чтобы это было и очень красиво, чтобы здесь можно было отдыхать, гулять и в то же время подойти сфотографироваться.

Скульптор Александр Финский с удовольствием взялся за дело. В этой мастерской, посреди которой стоит белорусская Венера Милосская, он практически живет уже два месяца. Строительная пыль и гипсовая крошка – всенепременные спутники творческого процесса. Кстати, у мастера было несколько эскизов. Александр Финский, скульптор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Идея мира науки, мировосприятия, можно сказать, вообще космическая модель. Человек вот в этом пространстве находит свое место, определяет себя.

В основу второй модели легло одно из главных изобретений человечества – колесо. В вечном споре архаики и модернизма победила старая добрая классика.

Александр Финский:

В результате мы пришли к такой идее. Тут один из двух эскизов. А здесь был сделан размер с этой фигуры. Это символическая такая фигура студентки, но вместе с тем аллегорически представляет архитектуру и строительство. Здесь у нас был такой момент – от старого города к новому.

Почему же скульптура студентки без рук. Александр Финский:

Это такой вид непрезентабельный, скульптура после оформовки, т. е. снята форма с модели, модель лепилась в глине в натуральную величину, для того, чтобы отлить в бронзе, нужно снять форму. Рук нет, потому что они специально отдельно формуются. Скульптура сейчас отливается кусками, потом она собирается в целую композицию, потому что сегодня у нас есть такие технические возможности. Раньше скульптура отливалась целиком.

Дедлайн – 9 декабря. Именно в этот день белорусская архитектура в виде грациозной девушки займет свое почетное место у здания БНТУ. Александр Финский:

Когда отольют, соберут эту композицию, ее нужно будет просмотреть, потому что там надо швы обработать, чтобы их не было видно, чтобы она смотрелась целиком. И потом патинирование. Это бронза, которая должна получить свою тонировку – это уже химический способ, затем наносится эта патина и потом сверху покрывается воском.

А пока напарник бронзовой красавицы изготавливается во второй мастерской. Студент олицетворяет точные науки. Мы поинтересовались у автора, кто стал его музой и можно ли встретить на столичных улицах прообразы новых символов БНТУ. Александр Финский:

Я в скульптуре не делаю конкретных людей, может быть, какой-то толчок, ты просто берешь какой-то типаж, но один к одному никогда ты не делаешь, потому что люди, как правило, не всегда совершенны. Несовершенство человека в какой-то степени дает особенность личности. На самом деле красота индивидуальна во многом, ее надо увидеть и понять.