Как правильно перевозить домашнего питомца в общественном транспорте?

Практически каждому, у кого есть домашний питомец, хотя бы раз приходилось перевозить его в городском общественном транспорте. Наша героиня Полина столкнулась с трудностями в этом вопросе. Оказалось, воспользоваться привычным автобусом не так легко, когда рядом с тобой четвероногий друг.

Полина Пономарева:

У меня собака джек-рассел-терьер. Недавно мне надо было отвезти его в ветклинику. Это был будний день, не было родителей, чтобы отвезти, и нет личного транспорта, надо было поехать на общественном. Захожу в автобус и вижу кондуктора. Начинаю оплачивать проезд, на что кондуктор мне вежливо, но твердо говорит: «Выйдите, пожалуйста, у вашей собаки нет намордника». Я удивилась, конечно: такого еще не было. Пришлось выйти и ехать на такси.

Чтобы не идти вместе со своим питомцем пешком и не вызывать такси, соблюдайте специальные условия перевозок пассажиров городским транспортом. Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:

Пассажирам разрешается перевозить мелких домашних животных и птиц в регулярном сообщении. Это прописано в правилах автомобильных перевозок пассажиров и в правилах перевозок пассажиров городским электрическим транспортом. В автобусе, электробусе, трамвае и троллейбусе можно везти кошку, собаку до 50 см в холке, других прирученных мелких домашних животных и птиц в клетках, ящиках, мешках или в сумках с водонепроницаемым абсорбирующим дном. При перевозке кошки или собаки наличие жетона регистрационного свидетельства и ветсправки обязательно.

Кто же несет ответственность за столь «экстремальную» поездку? Ведь далеко не все будут рады таким пассажирам. У кого-то, например, может быть аллергия на шерсть, у других – личные страхи. Елена Громыко:

Ответственность за соблюдение мер безопасности и санитарных норм при перевозке домашних животных несет непосредственно сам пассажир.