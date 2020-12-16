Муж и жена захотели на год поменяться обязанностями. Но один из супругов сдался уже через 4 месяца
Женщина предложила мужу поменяться на год ролями. Мужчина решил пойти навстречу супруге и согласился на эксперимент.
Как рассказал пользователь Reddit под ником ElNakaji, сейчас ему 37 лет, а жене – 39. Пара познакомилась около 10 лет назад, 8 лет назад поженилась, и теперь супруги воспитывают 7-летнюю дочку.
Ещё на этапе свиданий девушка сказала, что не хочет работать, она предпочитает быть домохозяйкой. Автор истории был не против, у него хорошая зарплата, поэтому он без проблем может обеспечивать семью. Кроме того, мама ElNakaji тоже перестала ходить на работу, когда вышла замуж за его отца.
И вот полгода назад супруга автора публикации сказала, что она хочет, чтобы у них изменились обязанности. До этого мужчина готовил только в выходные дни, стриг газон, выносил мусор, занимался простеньким ремонтом. Женщина готовила в будние дни, занималась стиркой, уборкой, мытьём посуды, покупкой продуктов, отводила дочь в школу и помогала девочке с уроками.
Услышав просьбу жены, мужчина задумался. В его компании после 10 лет работы один раз за карьеру можно взять год неоплачиваемого «творческого» отпуска. ElNakaji хотел приберечь эту возможность для сложной ситуации, но пошёл навстречу жене и согласился на год стать домохозяином, пока женщина будет искать работу и обеспечивать семью.
К августу супруга ElNakaji утроилась на работу, а мужчина оформил все необходимые документы, чтобы уйти в отпуск. В первый же день автор истории был приятно удивлён. Обычно он работал по 13 часов в день, но со всеми домашними делами мужчина справился за 4-5 часов, после чего сел играть в видеоигры.
Далее работы больше не становилось, так что ElNakaji начал по-разному развлекаться. Мужчина занялся садоводством, изготовлением сыров, начал готовить мясные закуски, больше времени заниматься спортом, сделал дома серьёзный ремонт, построил курятник и завёл куриц, чтобы каждый день у семьи была возможность есть свежие яйца.
Также мужчина стал проводить гораздо больше времени с дочкой. Он забирает девочку из школы, помогает справиться с домашним заданием, играет вместе с ней в видеоигры и смотрит аниме. В общем, ElNakaji остался очень доволен своей новой ролью.
Но супруге автора истории затея показалась неудачной. После первого месяца работы она была весёлой, чувствовала больше свободы, не надо было просить денег у мужа, а дома к её возвращению всегда был готов горячий ужин. Плюс прилагался и массаж ног для расслабления после тяжелого трудового дня.
Однако с каждым последующим месяцем жена ElNakaji выглядела всё более уставшей и недовольной. И недавно она попросила, чтобы каждый вновь занялся своими делами. Автор публикации был не рад предложению жены. По словам мужчины, ему нравится ходить на работу на 7 из 10 баллов. А быть домохозяином – на 12 из 10.
Теперь ElNakaji думает, стоит ли уступить супруге и выйти на работу, потеряв оставшиеся 8 месяцев отпуска, или всё-таки поступить по принципу: уговор есть уговор. Тогда женщине придётся ходить на работу ещё 8 месяцев.
Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая устала от того, что её муж слишком много работает. Жена решила проблему кардинально – похитила супруга прямо с работы (подробнее здесь).