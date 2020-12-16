Муж и жена захотели на год поменяться обязанностями. Но один из супругов сдался уже через 4 месяца

Женщина предложила мужу поменяться на год ролями. Мужчина решил пойти навстречу супруге и согласился на эксперимент. Как рассказал пользователь Reddit под ником ElNakaji, сейчас ему 37 лет, а жене – 39. Пара познакомилась около 10 лет назад, 8 лет назад поженилась, и теперь супруги воспитывают 7-летнюю дочку. Ещё на этапе свиданий девушка сказала, что не хочет работать, она предпочитает быть домохозяйкой. Автор истории был не против, у него хорошая зарплата, поэтому он без проблем может обеспечивать семью. Кроме того, мама ElNakaji тоже перестала ходить на работу, когда вышла замуж за его отца.

Фото: pixabay.com

И вот полгода назад супруга автора публикации сказала, что она хочет, чтобы у них изменились обязанности. До этого мужчина готовил только в выходные дни, стриг газон, выносил мусор, занимался простеньким ремонтом. Женщина готовила в будние дни, занималась стиркой, уборкой, мытьём посуды, покупкой продуктов, отводила дочь в школу и помогала девочке с уроками. Услышав просьбу жены, мужчина задумался. В его компании после 10 лет работы один раз за карьеру можно взять год неоплачиваемого «творческого» отпуска. ElNakaji хотел приберечь эту возможность для сложной ситуации, но пошёл навстречу жене и согласился на год стать домохозяином, пока женщина будет искать работу и обеспечивать семью. К августу супруга ElNakaji утроилась на работу, а мужчина оформил все необходимые документы, чтобы уйти в отпуск. В первый же день автор истории был приятно удивлён. Обычно он работал по 13 часов в день, но со всеми домашними делами мужчина справился за 4-5 часов, после чего сел играть в видеоигры.

Фото: pixabay.com

Далее работы больше не становилось, так что ElNakaji начал по-разному развлекаться. Мужчина занялся садоводством, изготовлением сыров, начал готовить мясные закуски, больше времени заниматься спортом, сделал дома серьёзный ремонт, построил курятник и завёл куриц, чтобы каждый день у семьи была возможность есть свежие яйца. Также мужчина стал проводить гораздо больше времени с дочкой. Он забирает девочку из школы, помогает справиться с домашним заданием, играет вместе с ней в видеоигры и смотрит аниме. В общем, ElNakaji остался очень доволен своей новой ролью. Но супруге автора истории затея показалась неудачной. После первого месяца работы она была весёлой, чувствовала больше свободы, не надо было просить денег у мужа, а дома к её возвращению всегда был готов горячий ужин. Плюс прилагался и массаж ног для расслабления после тяжелого трудового дня.

Фото: pixabay.com