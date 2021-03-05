«Желательно 8-10 месяцев она должна находиться в почве». Как правильно выращивать канны и какие сорта выбрать?

Канны, бесспорно, украшение сада. Экзотические цветы, пришедшие к нам из тропиков, хорошо приспособились к климатическим условиям Беларуси. Многие выращивают канны исключительно из-за листьев – богатая цветовая палитра позволяет собрать целую коллекцию. Но не менее эффектны у растения и цветы. Правда, чтобы ими успеть полюбоваться, необходимо знать агротехнику. В идеале посадочный материал необходимо начать проращивать в самом начале весны.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада Беларуси:

Многие очень обижаются на свое приобретение, на поставщиков и говорят, что сажаю, а она не цветет. Запомните, что канна должна находиться в земле и расти не меньше шести месяцев, желательно 8-10 месяцев она должна находиться в почве, а не где-то на хранении. Уход за каннами. Что нужно знать, чтобы вырастить красивое и здоровое тропическое растение?

Экзотические канны украсят не только клумбы. Растение отлично чувствует себя и в контейнерах, что дает больше возможностей для его использования в саду. Ольга Дуброва:

Вы можете этими контейнерами, такой мобильный у вас цветник будет, вы можете их по своему участку по мере необходимости перед гостями на парадное место выставлять либо на крыльцо, либо в беседке, либо у входа где-то.

Канны способны удивлять и восхищать весь сезон. А чтобы добавить впечатлений, специалисты советуют подобрать для своего участка несколько сортов. Здесь имеет значение и цвет, и размер.

Ольга Дуброва:

Есть сорта, которые порядка 40 сантиметров, они хороши для каких-то бордюров, в массе что-то подбивать. 60 сантиметров есть сорта, есть сорта мощного роста – это старые сорта. «Pink President» – это сорта украинской селекции. Одни яркого цвета, другие немножко розоватого, алого цвета. Они мощного роста: где-то 1,20-1,50 метра достигают в своем росте. И по разнообразию окрасок – это могут быть от канареечно желтых до насыщенно красных оттенков через всякие переходы. Очень оригинальные крапчатые, полосочками. Есть сорта, у которых на одном цветоносе разной окраски цветочки.

Листва бывает разная: от нежно-зеленой до насыщенно-зеленой, до сизой будто бы с поволокой, пестрая листва с различными полосами. Они могут быть и розовые, и белесые, и желтоватые. Но, к сожалению, вариегатные формы более капризные и хуже наращивают корневище.