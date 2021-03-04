Здесь вы найдёте редкие экспонаты, привезённые издалека. Показываем необычный музей «Океанографии» в Минске

Двенадцать лет назад у Алексея Азарова родилась идея объединить аквариумистику, дайвинг и подводный флот. По образованию он физик-конструктор, но уже больше 25 лет занимается дайвингом и увлекается морской тематикой. Именно любовь к морям-океанам и привела нашего героя к созданию этого места – «Океанографии». Подробнее узнаем о загадочном подводном мире в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алексей Азаров, директор Центра океанографии «Открытый океан»:

Центр создан не только для туристического направления, где люди приходят и смотрят. Также он создан для детей и молодежи, чтобы именно развивать научное образование.

Здесь вы найдете редкие экспонаты, привезенные издалека. К примеру, это яйцо принадлежит пингвину императорского рода, а чучело досталось в подарок от самих полярников. Это место также оснащено специальным аппаратом, с помощью которого можно создать условия, как в Антарктике, и даже провести эксперимент.

Алексей Азаров:

Наши полярники, которые работают в Антарктиде, принесли нам вот такие водоросли – это водоросль прозиола, она растет в Антарктиде. Она уже засушенная, но здесь эта водоросль будет оживать. Это такая научная часть Центра океанографии.

Прогуливаясь здесь, вы встретите на пути животных, изобилие рыб и других обитателей водных просторов. Костюмы сороковых лет, отлично сохранившие свою форму и по сей день, а также редкие экземпляры растений, названия которых вы, возможно, услышите впервые.

Алексей Азаров:

У нас даже есть вот красный эхинодорус, который носит название «Слава КПСС», «шоколадный» эхинодорус, «Доброта песочного человека». Они у нас присутствуют. Сейчас мы разрабатываем экскурсию, которая будет называться «По аллеям гидросада».

Ко Дню моряков-подводников 19 марта планируется открытие новой экспозиции. Появится радиорубка, с помощью которой можно будет связаться с любой частью света и даже с кораблями, которые находятся в плавании. Кстати, одним из самых известных мореплавателей стал Жак-Ив Кусто. В 1943 году вместе со своим другом он придумал акваланг. Но мало кто знает, что Жак – наполовину наш земляк. Его отец Данила Куст иммигрировал во Францию, где и родился маленький Жак-Ив Кусто, который на своем судне «Калипсо» обошел все моря и океаны планеты и снял для молодого поколения «Подводную одиссею».

Еще одну из экскурсий посвятят микромиру. У места, где мы сейчас с вами находимся, отдельная история. Алексей Азаров:

Всегда первый вопрос задают: а какое отношение к морю имеет Беларусь? С одной стороны – это военно-морская история, 84 адмирала – уроженцы Беларуси. Вторая часть морской истории – вот там, где мы стоим, здесь буквально каких-то 50 миллионов лет назад море было, древний океан.

Исследовать подводный мир можно с помощью специальной техники. Для этого даже есть отдельная комната, где юные «морезнайки» делают свои первые открытия. Азаров Алексей:

Вот эта комната – это лаборатория, здесь у нас в основном занимаются подводной робототехникой. Вот это подводный робот-гном. Этот робот работает в наших белорусских антарктических экспедициях. Сотрудники Национальной академии наук с помощью этого робота исследуют дно южного океана. Глубина погружения робота до 300 метров. Дети, которые у нас занимаются, готовят какие-то приборы, которые на этого робота навешивают, и он уже выполняет какие-то научные исследования.

Практикуются в музее и будущие экскурсоводы. Девушки попали сюда недавно, давайте узнаем их впечатления. Виктория Третяк, практикантка:

У нас профессиональная практика по туризму. Понравилось то, что я узнала много нового, потому что на самом деле до музея я думала что океанов четыре, оказалось, что их пять уже с некоторых пор. Тут много интересных рыбок. Карина Петрович, практикантка:

Музей показался очень интересным, очень много различных экспонатов, много рыб и необычных притом. Можно увидеть то, можно потрогать, что не увидишь где-то еще. Вещи, которые несут с собой историю людей, которые ими пользовались.

Сейчас практикантки вместе с руководством воплощают в реальность новые идеи, а совсем скоро мы сможем оценить результат совместной кропотливой работы воочию. Карина Петрович:

В данным момент мы разрабатываем проект по пяти точкам, пяти океанам мира, робота, который будет сопровождать наших экскурсантов и рассказывать уже им на месте о жителях этого океана, о каких-то событиях, которые там происходили.

Без языковых барьеров. Вещать робот будет на нескольких языках. Но все же техника не заменит живое общение с людьми, которые всей душой вовлечены в любимое занятие и уже прочувствовали на себе морскую жизнь от и до. Олег Горбунов, председатель Октябрьской районной организации г. Минска «Белорусский союз офицеров»:

Сюда приезжают подводники, даже боевые адмиралы, которые подарили нам много своих мундиров, своих интереснейших экземпляров и книг в том числе, которые они написали. Когда меня после 18 лет призвали на флот, я подумал, что хотел бы быть кем-нибудь, кто служит на подводной лодке – это очень интересная профессия. И даже в морской школе в Витебске закончил курсы дизелиста в ДОСААФ, но когда узнали, что абсолютный музыкальный слух, сказали: «Нет, только в гидроакустике». И я благодарен судьбе, потому что гидроакустика – одна из самых интересных профессий на флоте. Я слышал, как объясняются в любви косатки, как ругаются дельфины и как стрекочут на все море креветки.

Подводные лодки находятся в море длительное время, по полгода не пополняя запасы. Здесь всего в достатке: и топлива, и пищи, и воды. Но самое главное – энтузиазма, ведь без него на морских просторах никак. А самые стойкие получают награды за отвагу и мужество. Олег Горбунов:

Спасибо родине, что отмечала наше дежурство боевое и нашу службу на подводной лодке юбилейными наградами, которыми я горжусь. Но самая приятная медаль – это морской знак, который за дальний поход. Он дается за 12 тысяч миль, как минимум 10 в море без захода в бухту. Побывав в плену подводного мира, музейные работники с душой рассказывают о его обитателях, а юные гости с замиранием сердца слушают занятные истории. Олег Горбунов:

А вот это акуленок, которого зовут Академик. Он родился здесь, у нас в Беларуси два года назад, тогда в Мобильном музее океана, который стоял возле Академии наук, стояла камера и онлайн можно было наблюдать. Многотысячная аудитория видела, как рождается этот акуленок. Яйцо этой акулы нам передали из Калининграда, из Музея Мирового океана, поэтому Академик у нас получается интернациональная акула.

А еще здесь происходят самые настоящие чудеса. Олег Горбунов:

Золотые рыбки у нас волшебные, поэтому если у тебя есть самое большое желание в жизни, они как в сказке могут помочь исполнить это желание, но только никому про него нельзя рассказывать и нужно очень сильно хотеть, чтобы оно сбылось. И тогда золотые рыбки помогут, и будет чудо как в сказке – твое желание непременно исполнится.