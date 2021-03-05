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Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»

05 марта 2021 09:50
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Непостоянство строптивой натуры несносно, но всегда эффектно. В искусстве перевоплощений ей нет равных, но есть свои союзники – компания «Марко». Здесь всегда лучший женский день.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-1

Туфельки от «Марко» – подарок в яблочко. Натуральная кожа, фигурные каблуки, свежие принты – точно придутся по вкусу.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-4

Виолетта Коротовских, художник-модельер холдинга «Марко»:
Лоферы – это классическая модель обуви, которая изготавливается обычно из кожи, без молнии, шнурков и замков. Смешивают несколько стилей – это кэжуал, комфортный и офисный.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-7

Обязательная вещь в гардеробе каждой женщины – это туфли-лодочки. Широкой линейкой модели в данном сезоне представляют модели повышенной комфортности для стоп с анатомическими особенностями.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-10

Особое внимание следует уделить полуботинкам, которые разработаны по новым технологиям, по итальянским технологиям и по инновационной системе коммода.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-13

Бэд герлс предпочитают стиль гранж. Массивные ботинки – берцы – создадут нужный настрой. 

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-16

Если ее девиз – «движение жизнь», она, несомненно, выберет кроссовочный стиль и впишет его даже в деловой дресс-код.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-19

Хищный принт внесет динамику в любой образ. Весной он на пике, прослеживается и в аксессуарах. 

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-22

Шоперы, тоуты, хобо, кросс-боди и рюкзаки – на каждый выход.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-25

А можно остановиться на косметичке. Мелкая кожгалантерея – идеальный подарок на 8 Марта.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-28

Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма»:
Ключницы – это замечательный способ удобно разместить ключи, а также на них есть специальные крепежные детали либо карабинчики, либо колечки, которые можно цеплять на ремешок, в сумочке на шлевку, картхолдеры или чехлы для карточек.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-31

Все к женским ногам. А лучше мягкий и пушистый меховой ковер, тогда каждое ее утро будет праздничным.

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
Мы предлагаем в этом сезоне уже нашу традиционную продукцию – это пледы, покрывала, коврики разных размеров, новые куртки, которые мы предлагаем из керли в спортивном стили как однотонные, так и разноцветные с полосами.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-34

Новые жилеты из овчины, норки, двусторонние новые варианты.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-37

Маленькие леди тоже мечтают о подарках. Нежные туфельки, бабл-кроссовки, неоновые кеды, полуботинки и белоснежные сапожки – в «Марко» каждую принцессу ждет свой сюрприз.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-40

Мария Яцук, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:
Тренды детской обуви симметрично повторяют тренды и взрослой обуви, не исключением стали и хайтопы. Мы предлагаем модели, выполненные на ярких подошвах, а также со смелыми решениями для верха. Металлизированные вставки, неоновые, хамелеоновые, кислотные оттенки – такая обувь не только поднимет настроение, но и определенно добавит комфорта.

Что подарить на 8 Марта? Показываем идеи интересных подарков от «Марко»-43

«Марко» – тонкий намек на чувства. 

*На правах рекламы.

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