Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук стали родителями. Актриса рассказала, как назвали сына

Новости России. Совсем недавно Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями. Об этом актриса написала на страничке в Instagram. Знаменитость уже рассекретила имя сына, но фото с малышом не публиковала.

32-летняя Паулина впервые стала мамой. Актриса поделилась с подписчиками фотографией, которую сделала во время беременности, и написала: «Иван Федорович Бондарчук». Мальчик родился второго марта. Ранее Андреева ничего не говорила о том, что ждет малыша.