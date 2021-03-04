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Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук стали родителями. Актриса рассказала, как назвали сына

04 марта 2021 08:49
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Новости России. Совсем недавно Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями. Об этом актриса написала на страничке в Instagram. Знаменитость уже рассекретила имя сына, но фото с малышом не публиковала.

32-летняя Паулина впервые стала мамой. Актриса поделилась с подписчиками фотографией, которую сделала во время беременности, и написала: «Иван Федорович Бондарчук». Мальчик родился второго марта. Ранее Андреева ничего не говорила о том, что ждет малыша.

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук стали родителями. Актриса рассказала, как назвали сына-1

Фото: instagram.com/_paulina_andreeva_

Федор Бондарчук пока никак не прокомментировал новость о третьем ребенке. У режиссера есть двое детей от первого брака. В 2016 году Федор развелся со Светланой Бондарчук. Бывшие супруги расстались мирно. Позже они рассказали журналистам, что благодарны друг другу за все и остаются близкими людьми.

Бондарчук и Андреева поженились осенью 2019 года. Это первый брак у актрисы. Отношения пары начались сразу после развода режиссера. Они долго не появлялись на публике вместе и не показывали чувств.

Свадьбу сыграли в Санкт-Петербурге, торжество было очень пышным, но закрытым. Молодожены попросили не публиковать фото в социальных сетях. Но один снимок актриса все же показала сама – подробнее здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Паулина Андреева # Федор Бондарчук # Фотофакт

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