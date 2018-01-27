Кто эти дети? Поклонники гадают, кем приходятся двойняшки Валерии и Пригожину

Новости России. 49-летняя российская певица Валерия опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с двойняшками.

Интрига усиливается ещё больше из-за фотографии с детьми, которую выложил в Instagram муж певицы Иосиф Пригожин 1 января.

«Очень милые дети. Неважно ваши или усыновили, всё равно поздравляю с пополнением».

«Это не её дети! Это же очевидно!»,

«Новогоднее утро сегодня началось в 15:00 с двумя ангелочками. С Новым годом друзья», – подписал фото российский продюсер.

Пара состоит в браке с 2004 года, но совместных детей у них нет. В 2014 году Валерия забеременела, но на втором месяце случился выкидыш. На это повлияли антибиотики, которые принимала певица, чтобы быстрее вылечиться.

У Валерии и Пригожина есть по три ребёнка от предыдущих браков.

На прошлой неделе в Instagram выложили фотографии новорождённых близнецов Иглесиас и Курникова.