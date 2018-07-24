«С возвращением, наш отец». Реакция на возвращение Егора Дружинина в проект «Танцы»

Новости России. Совсем скоро на телеканале ТНТ стартует 5 сезон проекта «Танцы». В этот раз лучшего танцовщика будут определять сразу три наставника. В шоу возвращается хореограф Егор Дружинин.

Источник фото: nstagram.com/egordruzhininofficial/

Напомним, что Дружинин отказался принимать участие в 4 сезоне проекта. Его не устраивало, как проходит зрительское голосование. К тому же, Дружинину трудно было совмещать судейство и постановку мюзикла «Летучий корабль». Место наставника заняла танцовщица и хореограф Татьяна Денисова. Она продолжит участие в 5 сезоне «Танцев». «В танце люди проявляются, как ни в чём другом»: хореограф Егор Дружинин отвечает на «Простые вопросы»

Источник фото: nstagram.com/egordruzhininofficial/

Егор Дружинин об участниках проекта:

Дело же не в том, что в команду должны войти просто сильные танцовщики. Помимо всего, они должны быть, конечно же, интересными для зрителя с человеческой точки зрения. Очень важно, насколько человек хочет попасть в команду и быть именно в твоей команде. Потому что, если он будет существовать в команде всё время в состоянии конфликта, от этого не станет хорошо ни этому человеку, ни проекту, ни команде. Ну, и последнее – это харизма. Последнее, но, на самом деле, чуть ли не первое обстоятельство. На новость о том, что Дружинин возвращается в шоу, отреагировали участники прошлых сезонов.

Источник фото: instagram.com/sestry_mihailec