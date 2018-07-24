«С возвращением, наш отец». Реакция на возвращение Егора Дружинина в проект «Танцы»

Новости России. Совсем скоро на телеканале ТНТ стартует 5 сезон проекта «Танцы». В этот раз лучшего танцовщика будут определять сразу три наставника. В шоу возвращается хореограф Егор Дружинин.
Новости России. Совсем скоро на телеканале ТНТ стартует 5 сезон проекта «Танцы». В этот раз лучшего танцовщика будут определять сразу три наставника. В шоу возвращается хореограф Егор Дружинин.
Источник фото: nstagram.com/egordruzhininofficial/
Напомним, что Дружинин отказался принимать участие в 4 сезоне проекта. Его не устраивало, как проходит зрительское голосование. К тому же, Дружинину трудно было совмещать судейство и постановку мюзикла «Летучий корабль». Место наставника заняла танцовщица и хореограф Татьяна Денисова. Она продолжит участие в 5 сезоне «Танцев».
«В танце люди проявляются, как ни в чём другом»: хореограф Егор Дружинин отвечает на «Простые вопросы»
Источник фото: nstagram.com/egordruzhininofficial/
Егор Дружинин об участниках проекта:
Дело же не в том, что в команду должны войти просто сильные танцовщики. Помимо всего, они должны быть, конечно же, интересными для зрителя с человеческой точки зрения. Очень важно, насколько человек хочет попасть в команду и быть именно в твоей команде. Потому что, если он будет существовать в команде всё время в состоянии конфликта, от этого не станет хорошо ни этому человеку, ни проекту, ни команде. Ну, и последнее – это харизма. Последнее, но, на самом деле, чуть ли не первое обстоятельство.
На новость о том, что Дружинин возвращается в шоу, отреагировали участники прошлых сезонов.
Источник фото: instagram.com/sestry_mihailec
Фотофакт: как изменились участники прошлых сезонов «Фабрики звезд»
Сестры Михайлец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены):
Вы ждали этого??? Ха!! А мы да!!!! С возвращением, наш наставник, наш отец!! В 5 сезоне будет 3 наставника! Егор в Танцах!! Теперь будет жара, теперь будет ещё интересней!! Ждём эфиров и конечно же победы!!!
Виктория Михайлец:
Кто возвращается??? Егор Дружинин! Вы рады?? Мы очень!!!
Ишат Шабаев:
Егор Дружинин возвращается в шоу «ТАНЦЫ» в качестве наставника!!! Кто рад этому событию, ставим плюсик. Я лично этой новости очень рад! Будет правда очень интересно!
В 2017 году Дружинин вошел в состав жюри на шоу «Ты супер! Танцы». Вместе с Егором судейские кресла на проекте заняли Анастасия Заворотнюк, Кристина Кретова и Евгений Папунаишвили.