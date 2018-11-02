«Здесь очень много мест для прогулок». Семья из Сочи рассказала о своих впечатлениях от Минска

Семейная пара блогеров из Сочи – Борис и Алена – побывали в Минске и рассказали о своих впечатлениях о городе. Ролик семья опубликовала на своем YouTube-канале «Северяне в Сочи». И Борис, и Алена выросли в Нижневартовске, но исполнили свою мечту – переехали в южный город. Выбор пал на Сочи, с октября 2016 года пара живет в этом городе.

Скриншот из видео со страницы «Северяне в Сочи»

Гости Минска посетили смотровую площадку на Национальной библиотеке, Парк Горького, Михайловский сквер, попробовали местную кухню и просто прогулялись по городу и показали его подписчикам своими глазами. В Минске пара была четыре дня. Передвигались гости на метро. «Очень быстро и комфортно», – отметили они и добавили, что столичная подземка напоминает метро Екатеринбурга.

Скриншот из видео со страницы «Северяне в Сочи»

На смотровой площадке Национальной библиотеки туристы отметили, что весь город как на ладони. Они отметили, что их впечатлила архитектура столицы. «Здесь очень много мест для прогулок, много парков, сквериков, невероятно красивые и массивные деревья». Борис и Алена попробовали драники с грибами. «Очень нежные, как дома», – рассказали гости города.

Скриншот из видео со страницы «Северяне в Сочи»