«Здесь очень много мест для прогулок». Семья из Сочи рассказала о своих впечатлениях от Минска
Семейная пара блогеров из Сочи – Борис и Алена – побывали в Минске и рассказали о своих впечатлениях о городе.
Ролик семья опубликовала на своем YouTube-канале «Северяне в Сочи».
И Борис, и Алена выросли в Нижневартовске, но исполнили свою мечту – переехали в южный город. Выбор пал на Сочи, с октября 2016 года пара живет в этом городе.
Скриншот из видео со страницы «Северяне в Сочи»
Гости Минска посетили смотровую площадку на Национальной библиотеке, Парк Горького, Михайловский сквер, попробовали местную кухню и просто прогулялись по городу и показали его подписчикам своими глазами.
В Минске пара была четыре дня. Передвигались гости на метро. «Очень быстро и комфортно», – отметили они и добавили, что столичная подземка напоминает метро Екатеринбурга.
Скриншот из видео со страницы «Северяне в Сочи»
На смотровой площадке Национальной библиотеки туристы отметили, что весь город как на ладони. Они отметили, что их впечатлила архитектура столицы.
«Здесь очень много мест для прогулок, много парков, сквериков, невероятно красивые и массивные деревья».
Борис и Алена попробовали драники с грибами. «Очень нежные, как дома», – рассказали гости города.
Скриншот из видео со страницы «Северяне в Сочи»
Алена отметила, что ей очень понравилось в городе. Она смогла прочувствовать другой колорит и менталитет. Туристы отметили, что в Минске организованные, воспитанные и культурные люди.
«Нереально круто»: в минутном ролике показали, что стоит посетить в Брестской области (читать далее).