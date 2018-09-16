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Страшная авария в Осиповичском районе: столкнулись три машины, два человека погибли

16 сентября 2018 11:47
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Новости Беларуси. Двое погибли и восемь человек пострадали в страшной аварии в Осиповичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшная авария в Осиповичском районе: столкнулись три машины, два человека погибли-1

ДТП случилось вечером 15 сентября на трассе Гомель–Минск. Водитель автомобиля Nissan во время обгона столкнулся с попутным автомобилем Skoda Rapid, а затем и с перевозившим рабочих «ГАЗ 32213». Автомобили съехали в кювет и перевернулись.

Страшная авария в Осиповичском районе: столкнулись три машины, два человека погибли-4

Водитель Nissan и пассажир микроавтобуса погибли. Остальных с различными травмами доставили в районную больницу. По предварительной информации, виновник аварии не справился с управлением.

# Авария в Могилевской области # происшествия # Фотофакт

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