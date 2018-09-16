Страшная авария в Осиповичском районе: столкнулись три машины, два человека погибли

Новости Беларуси. Двое погибли и восемь человек пострадали в страшной аварии в Осиповичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП случилось вечером 15 сентября на трассе Гомель–Минск. Водитель автомобиля Nissan во время обгона столкнулся с попутным автомобилем Skoda Rapid, а затем и с перевозившим рабочих «ГАЗ 32213». Автомобили съехали в кювет и перевернулись.