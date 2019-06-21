Места на ветках продавали около стадиона «Динамо»

Церемония открытия II Европейских игр пройдёт 21 июня на стадионе «Динамо», который, кстати, празднует юбилей. 85 лет назад арена приняла первых спортсменов и болельщиков. Что изменилось с тех пор? Какие тайны хранит «Динамо»? И готов ли он к главному испытанию этого лета, узнаем у заместителя генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо» в программе «Большой город» .

Есть ли какие-то интересные факты, о которых нет информации в таком широком доступе?

Лариса Белякова-Грабовская:

Вы знаете, в «Динамо» интересно абсолютно всё, начиная с того, как он строился, как он развивался. Есть такие интересные факты: в 60-ых годах ещё не были вырублены деревья по улице Ульяновской, сейчас их там нет. Эти деревья использовались тоже, как определённый товар. Дело в чём? Деревья были высокие, если влезть высоко, сесть на какой-то сук, то можно было обозреть футбольный матч, видимость была очень хорошая, как с трибун. У каждого дерева находился хозяин, это была группа ловких молодцев, которые занимали это дерево, это было их дерево. Они продавали места.