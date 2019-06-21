Мама послушала сердце сына и случайно обнаружила смертельную болезнь

Британец пришел на работу к маме и, увидев новый стетоскоп, предложил послушать сердце друг друга. Когда женщина приложила аппарат к сыну, она была шокировала сильным сердцебиением.

После инцидента мама и сын обратились к семейному доктору. Обследование показало, что у 16-летнего парня заболевание, которое сужает аорту — основной кровеносный сосуд сердца. Если бы мама парня не обнаружила неправильное сердцебиение, аорта бы сузилась и перестала бы давать сердцу качать кровь. Это привело бы к смерти молодого человека в течение года.

Парня определили в больницу, где ему расширили артерию. К сожалению, это не является гарантией того, что британцу не придется однажды сделать повторную операцию. Одна из благотворительных организаций информирует о том, что каждый год в Великобритании 12 подростков умирают от того, что вовремя не обследуют сердце. Причем уточняется, что 80% молодых людей не имеют симптомов заболевания сердца.