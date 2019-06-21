Мама послушала сердце сына и случайно обнаружила смертельную болезнь

Школьник предложил испробовать новый стетоскоп мамы-врача и узнал, что серьезно болен. Эта история была опубликована на Daily Mail.
Британец пришел на работу к маме и, увидев новый стетоскоп, предложил послушать сердце друг друга. Когда женщина приложила аппарат к сыну, она была шокировала сильным сердцебиением.
После инцидента мама и сын обратились к семейному доктору. Обследование показало, что у 16-летнего парня заболевание, которое сужает аорту — основной кровеносный сосуд сердца. Если бы мама парня не обнаружила неправильное сердцебиение, аорта бы сузилась и перестала бы давать сердцу качать кровь. Это привело бы к смерти молодого человека в течение года.
Парня определили в больницу, где ему расширили артерию. К сожалению, это не является гарантией того, что британцу не придется однажды сделать повторную операцию. Одна из благотворительных организаций информирует о том, что каждый год в Великобритании 12 подростков умирают от того, что вовремя не обследуют сердце. Причем уточняется, что 80% молодых людей не имеют симптомов заболевания сердца.
Мама школьника призналась: «Это полная случайность, что я слушала сердце сына в этот день. Это может быть тем, что спасло ему жизнь». Молодой человек начал сбор средств для благотворительной организации, чтобы каждый подросток мог обследовать свое сердце.
Болезни сердца встречаются повсеместно. Так, например, белорусские кардиохирурги спасли жизнь ребенку весом чуть больше килограмма (читать здесь).