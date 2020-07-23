Зажгли под хит Гагариной. Пугачёва и Галкин поразили фанатов новым совместным снимком
Новости России. Максим Галкин и Алла Пугачёва сходили на вечеринку к друзьям. Для артистов это стало первым крупным событием за долгое время.
Сначала российский шоумен на своей странице в Instagram показал несколько фотографий с супругой. А чуть позже Галкин в «историях» поделился серией роликов с вечеринки.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Там Пугачёва первым делом обменялась последними новостями с Григорием Лепсом, а потом отправилась на танцпол, чтобы зажечь под хит Гагариной «Драмы больше нет».
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Поклонники Аллы Борисовны отметили, что она стала выглядеть ещё лучше, чем раньше. А уж огоньку артистки, с которым она веселились на вечеринке, может позавидовать и молодёжь.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Кстати, в начале года фанаты удивились ещё одной звёздной фотографии. На снимке Пугачёва выглядела помолодевшей – здесь подробности.