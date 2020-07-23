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Зажгли под хит Гагариной. Пугачёва и Галкин поразили фанатов новым совместным снимком

23 июля 2020 11:26
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Новости России. Максим Галкин и Алла Пугачёва сходили на вечеринку к друзьям. Для артистов это стало первым крупным событием за долгое время.

Сначала российский шоумен на своей странице в Instagram показал несколько фотографий с супругой. А чуть позже Галкин в «историях» поделился серией роликов с вечеринки.

Зажгли под хит Гагариной. Пугачёва и Галкин поразили фанатов новым совместным снимком-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Там Пугачёва первым делом обменялась последними новостями с Григорием Лепсом, а потом отправилась на танцпол, чтобы зажечь под хит Гагариной «Драмы больше нет».

Зажгли под хит Гагариной. Пугачёва и Галкин поразили фанатов новым совместным снимком-4

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Поклонники Аллы Борисовны отметили, что она стала выглядеть ещё лучше, чем раньше. А уж огоньку артистки, с которым она веселились на вечеринке, может позавидовать и молодёжь.

Зажгли под хит Гагариной. Пугачёва и Галкин поразили фанатов новым совместным снимком-7

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Кстати, в начале года фанаты удивились ещё одной звёздной фотографии. На снимке Пугачёва выглядела помолодевшей – здесь подробности.

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Максим Галкин # Полина Гагарина # Григорий Лепс # Фотофакт

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