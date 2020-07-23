Зажгли под хит Гагариной. Пугачёва и Галкин поразили фанатов новым совместным снимком

Новости России. Максим Галкин и Алла Пугачёва сходили на вечеринку к друзьям. Для артистов это стало первым крупным событием за долгое время.

Сначала российский шоумен на своей странице в Instagram показал несколько фотографий с супругой. А чуть позже Галкин в «историях» поделился серией роликов с вечеринки.