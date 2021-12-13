Зашёл в гости и взял сувениры. Как козлу удалось украсть документы из госучреждения?

Как пропадают документы в госучреждениях? Думаете, их извлекают из сейфа какие-то опытные воры? А вот и нет! Например, в Индии ликвидацией официальных бумаг занимается обычный козёл.

Как рассказала телекомпания NDTV, рогатое животное ненадолго зашло в гости в административное здание. Через пару минут оно уже вышло с документами во рту. Это заметили двое мужчин, которые решили догнать вора.

Один работник побежал вдогонку, чтобы остановить воришку. Второй мужчина решил действовать иначе. Он стал кричать на преступника и настойчиво просить вернуть украденное, повторяя фразу: «Отдай нам бумаги!»