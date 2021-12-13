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Зашёл в гости и взял сувениры. Как козлу удалось украсть документы из госучреждения?

13 декабря 2021 08:13
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Как пропадают документы в госучреждениях? Думаете, их извлекают из сейфа какие-то опытные воры? А вот и нет! Например, в Индии ликвидацией официальных бумаг занимается обычный козёл.  

Как рассказала телекомпания NDTV, рогатое животное ненадолго зашло в гости в административное здание. Через пару минут оно уже вышло с документами во рту. Это заметили двое мужчин, которые решили догнать вора.  

Один работник побежал вдогонку, чтобы остановить воришку. Второй мужчина решил действовать иначе. Он стал кричать на преступника и настойчиво просить вернуть украденное, повторяя фразу: «Отдай нам бумаги!»  

Зашёл в гости и взял сувениры. Как козлу удалось украсть документы из госучреждения?-1

Фото: twitter.com/umashankarsingh  

Несмотря на все старания сотрудников, козлу всё-таки удалось сбежать. Однако позже стало известно, что животное украло не документы, а обычную макулатуру, которая находилась около столовой.  

Но не только четвероногие отличаются агрессивностью. Ранее мы рассказывали, как индюки сделали для журналистки незабываемый репортаж. Узнать подробности можно здесь.  

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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