Из тихого мальчика в серийного убийцу. Всё о преступлениях Джеффри Дамера

Для него не существует внутренних границ. В список его жертв входят юноши, тела которых были осквернены самыми ужасными способами. Речь идёт о серийном убийце Джеффри Дамере. Годы детства и юности Родился Джеффри в 1960 году в семье доктора химических наук и домохозяйки. В восемь лет мальчик пережил сексуальное насилие со стороны соседа. После этого Дамер стал замкнутым и молчаливым.

Фото: instagram.com/jeffrey_dahmer228

Семья часто переезжала, из-за чего друзей у Джеффри не было, поэтому все проблемы он переживал в одиночку. Родители мальчика постоянно сорились, не обращая на своего сына никакого внимания. Джойс, мама Джеффри, часто принимала алкоголь и запретные вещества, из-за чего потом попала в психиатрическую больницу.

Фото: instagram.com/jeffrey_dahmer228

Когда юноше было около тринадцать лет, он начал употреблять алкоголь. В это же время парень осознал свою гомосексуальность. К концу средней школы у Дамера начала проявляться тяга к трупам животных. Он хранил мёртвых зверей дома в банках с формальдегидом, который помогает сохранить тело. Кладбище своим жертвам он обустроил на заднем дворе. Также парень часто представлял, как участвует в сценах однополого секса и осквернении трупов. Родителей юноши эти странности не пугали.

Фото: instagram.com/jeffrey_dahmer228

После окончания школы он поступил в Университет в Огайо, откуда был исключён из-за регулярных посещений занятий в нетрезвом виде. После этого юношу ждала армия. Но и здесь он не задержался, причина была та же – алкоголь. Убийства Своё первое преступление Дамер совершил в 18 лет, именно тогда развелись его родители. Жертвой убийцы стал 17-летний парень Стивен Хикс, который добирался домой с помощью автостопа. Джеффри захотел подвезти молодого человека, юноши разговорились и решили продолжить свою беседу, поехав домой к Дамеру. Там они употребили алкоголь и запрещённые вещества. Через несколько часов Хикс захотел уйти, однако у убийцы были другие планы. Он оглушил своего гостя ударом гантели, после чего задушил его. Но на этом Дамер не остановился. Он спрятал тело в мусорные мешки, отвёз в лес и оставил их на большом расстоянии друг от друга. Голову жертвы парень не сразу решил выбросить. Она ещё какое-то время хранилась у Джеффри в холодильнике.

Фото: instagram.com/jeffrey_dahmer228

После того как маньяк понял, что его действия остались безнаказанными, страх попасться полиции резко снизился. Теперь над боязнью ответственности стало преобладать желание воплощать все свои жестокие замыслы. Стиль всех преступлений был схож: мужчина находил себе жертву в баре, приглашал её в гости, убивал, насиловал и избавлялся от тела – растворял химикатами. Иногда Дамер сохранял кости или какие-то части тела погибших на память, а весь процесс издевательства над телами мужчина снимал на фотоаппарат. Позже он решил есть сердца своих жертв, аргументируя это возможным бессмертием.

Фото: instagram.com/jeffrey_dahmer228

Арест и смерть В 1991 году Джеффри решил пригласить к себе домой новую жертву, на которую собирался надеть наручники. Однако юноше удалось вырваться из рук маньяка и выбежать на улицу с одной закованной рукой. Этим жертва привлекла внимание сотрудников полиции, которые решили осмотреть жилище Дамера. Три головы, сердце, два черепа, сосуды для растворения тел – малая часть находок. Джеффри был приговорён к пожизненному лишению свободы. 28 ноября 1994 года мужчина был убит своим сокамерником.

Фото: instagram.com/jeffrey_dahmer228