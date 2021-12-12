Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей

Новый год – это именно тот праздник, когда хочется больше времени проводить с близкими, организовывать совместный просмотр фильмов, и, конечно же, готовить различные вкусняшки. В этой статье мы подготовили для вас три рецепта, которые помогут погрузиться в новогоднюю атмосферу и сделать зимние будни немного слаще. Американское печенье с кусочками шоколада Ингредиенты: – сливочное масло (150 гр.);

– куриные яйца (2 шт.);

– сахар (2 ст.л.);

– коричневый сахар (8 ст.л.);

– разрыхлитель (1 ч.л.);

– соль (0.5 ч.л.);

– горький шоколад (100 гр.);

– мука (2.5 стакана).

Фото: pexels.com Инструкция: 1. Растопите масло и дайте ему остыть.

2. Всыпьте сахар (белый и коричневый) и соль, тщательно взбейте ингредиенты.

3. В полученную смесь добавьте яйца и муку, после чего всё необходимо ещё раз взбить до получения однородной массы. Тесто должно быть густым, мягким и липким.

4. Измельчите шоколад на крупные квадратики. Сделать это можно как ножом, так и блендером. После этого добавьте его в тесто и хорошо размешайте.

5. Поставьте на полчаса полученную смесь в холодильник.

6. Застелите противень или решётку пергаментной бумагой. Выложите с помощью столовой ложки тесто (1 ст.л. с горкой – 1 печенье).

7. Выпекайте в течение 15 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Фото: pexels.com Имбирные пряники Ингредиенты: – яйца (1 шт.);

– сахар (2 ст.л.);

– мёд (3 ст.л.);

– сливочное масло (70 гр.);

– пищевая сода (1 ч.л.);

– корица (2 ч.л.);

– порошок имбиря (2 ч.л);

– мука (1.5 стакана).

Фото: pexels.com Инструкция: 1. В кастрюлю добавьте муку, мёд, сахар и другие специи. Перемешайте ингредиенты.

2. Поставьте посуду на огонь. При постоянном помешивании доведите смесь до кипения. Сахар на данном этапе должен полностью раствориться.

3. Перелейте получившуюся смесь в миску и добавьте соду. Тщательно перемешайте.

4. В медовую массу положите кубики масла и яйцо. После этого взбивайте до однородности содержимого миски.

5. Продолжайте замешивать тесто, постепенно добавляя муку.

6. Получившуюся смесь положите на полчаса в холодильник, после чего тщательно ее раскатайте. С помощью формочек вырежьте фигурки.

7. Переместите будущие пряники на противень, выстланный пергаментной бумагой. Выпекайте в течение 10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Фото: pexels.com Печенье с предсказаниями Ингредиенты: – сахар (2.5 ст.л.);

– яичный белок (2 шт.);

– мука (0.5 стакана).

Фото: pixabay.com Инструкция: 1. Тщательно взбейте белки, постепенно добавляя сахар.

2. В смесь высыпьте муку и тщательно всё размешайте.

3. Уберите тесто в холодильник на 15 минут.

4. С помощью ложки формируйте на противне кружочки и поставьте их запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаться изделия должны от 4 до 8 минут.

5. После того как кружочки приготовились, быстро доставайте их и начинайте формировать форму печенья. В центр заготовки положите бумажку с предсказанием, сложите мучное изделие пополам, а позже соедините края получившегося «вареника».