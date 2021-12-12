Прямой эфир

Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей

12 декабря 2021 13:57
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Новый год – это именно тот праздник, когда хочется больше времени проводить с близкими, организовывать совместный просмотр фильмов, и, конечно же, готовить различные вкусняшки. В этой статье мы подготовили для вас три рецепта, которые помогут погрузиться в новогоднюю атмосферу и сделать зимние будни немного слаще.  

Американское печенье с кусочками шоколада  

Ингредиенты:  

– сливочное масло (150 гр.);  
– куриные яйца (2 шт.);  
– сахар (2 ст.л.);  
– коричневый сахар (8 ст.л.);  
– разрыхлитель (1 ч.л.);  
– соль (0.5 ч.л.);  
– горький шоколад (100 гр.);  
– мука (2.5 стакана).  

Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей-1

Фото: pexels.com

Инструкция:  

1. Растопите масло и дайте ему остыть.  
2. Всыпьте сахар (белый и коричневый) и соль, тщательно взбейте ингредиенты.  
3. В полученную смесь добавьте яйца и муку, после чего всё необходимо ещё раз взбить до получения однородной массы. Тесто должно быть густым, мягким и липким.  
4. Измельчите шоколад на крупные квадратики. Сделать это можно как ножом, так и блендером. После этого добавьте его в тесто и хорошо размешайте.  
5. Поставьте на полчаса полученную смесь в холодильник.  
6. Застелите противень или решётку пергаментной бумагой. Выложите с помощью столовой ложки тесто (1 ст.л. с горкой – 1 печенье).  
7. Выпекайте в течение 15 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.  

Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей-3

Фото: pexels.com

Имбирные пряники  

Ингредиенты:  

– яйца (1 шт.);  
– сахар (2 ст.л.);  
– мёд (3 ст.л.);  
– сливочное масло (70 гр.);  
– пищевая сода (1 ч.л.);  
– корица (2 ч.л.);  
– порошок имбиря (2 ч.л);  
– мука (1.5 стакана).  

Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей-5

Фото: pexels.com

Инструкция:  

1. В кастрюлю добавьте муку, мёд, сахар и другие специи. Перемешайте ингредиенты.  
2. Поставьте посуду на огонь. При постоянном помешивании доведите смесь до кипения. Сахар на данном этапе должен полностью раствориться.  
3. Перелейте получившуюся смесь в миску и добавьте соду. Тщательно перемешайте.  
4. В медовую массу положите кубики масла и яйцо. После этого взбивайте до однородности содержимого миски.  
5. Продолжайте замешивать тесто, постепенно добавляя муку.  
6. Получившуюся смесь положите на полчаса в холодильник, после чего тщательно ее раскатайте. С помощью формочек вырежьте фигурки.  
7. Переместите будущие пряники на противень, выстланный пергаментной бумагой. Выпекайте в течение 10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.  

Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей-7

Фото: pexels.com

Печенье с предсказаниями  

Ингредиенты:  

– сахар (2.5 ст.л.);  
– яичный белок (2 шт.);  
– мука (0.5 стакана).  

Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей-9

Фото: pixabay.com

Инструкция:  

1. Тщательно взбейте белки, постепенно добавляя сахар.  
2. В смесь высыпьте муку и тщательно всё размешайте.  
3. Уберите тесто в холодильник на 15 минут.  
4. С помощью ложки формируйте на противне кружочки и поставьте их запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов.   Выпекаться изделия должны от 4 до 8 минут.  
5. После того как кружочки приготовились, быстро доставайте их и начинайте формировать форму печенья. В центр заготовки положите бумажку с предсказанием, сложите мучное изделие пополам, а позже соедините края получившегося «вареника».  

Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей-11

Фото: pixabay.com

Кстати, ранее мы делились не менее вкусными и простыми рецептами. Узнать, чем стоит разнообразить свой рацион, можно здесь.  

# Рецепты

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