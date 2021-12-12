Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей
Новый год – это именно тот праздник, когда хочется больше времени проводить с близкими, организовывать совместный просмотр фильмов, и, конечно же, готовить различные вкусняшки. В этой статье мы подготовили для вас три рецепта, которые помогут погрузиться в новогоднюю атмосферу и сделать зимние будни немного слаще.
Американское печенье с кусочками шоколада
Ингредиенты:
– сливочное масло (150 гр.);
– куриные яйца (2 шт.);
– сахар (2 ст.л.);
– коричневый сахар (8 ст.л.);
– разрыхлитель (1 ч.л.);
– соль (0.5 ч.л.);
– горький шоколад (100 гр.);
– мука (2.5 стакана).
Фото: pexels.com
Инструкция:
1. Растопите масло и дайте ему остыть.
2. Всыпьте сахар (белый и коричневый) и соль, тщательно взбейте ингредиенты.
3. В полученную смесь добавьте яйца и муку, после чего всё необходимо ещё раз взбить до получения однородной массы. Тесто должно быть густым, мягким и липким.
4. Измельчите шоколад на крупные квадратики. Сделать это можно как ножом, так и блендером. После этого добавьте его в тесто и хорошо размешайте.
5. Поставьте на полчаса полученную смесь в холодильник.
6. Застелите противень или решётку пергаментной бумагой. Выложите с помощью столовой ложки тесто (1 ст.л. с горкой – 1 печенье).
7. Выпекайте в течение 15 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
Фото: pexels.com
Имбирные пряники
Ингредиенты:
– яйца (1 шт.);
– сахар (2 ст.л.);
– мёд (3 ст.л.);
– сливочное масло (70 гр.);
– пищевая сода (1 ч.л.);
– корица (2 ч.л.);
– порошок имбиря (2 ч.л);
– мука (1.5 стакана).
Фото: pexels.com
Инструкция:
1. В кастрюлю добавьте муку, мёд, сахар и другие специи. Перемешайте ингредиенты.
2. Поставьте посуду на огонь. При постоянном помешивании доведите смесь до кипения. Сахар на данном этапе должен полностью раствориться.
3. Перелейте получившуюся смесь в миску и добавьте соду. Тщательно перемешайте.
4. В медовую массу положите кубики масла и яйцо. После этого взбивайте до однородности содержимого миски.
5. Продолжайте замешивать тесто, постепенно добавляя муку.
6. Получившуюся смесь положите на полчаса в холодильник, после чего тщательно ее раскатайте. С помощью формочек вырежьте фигурки.
7. Переместите будущие пряники на противень, выстланный пергаментной бумагой. Выпекайте в течение 10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
Фото: pexels.com
Печенье с предсказаниями
Ингредиенты:
– сахар (2.5 ст.л.);
– яичный белок (2 шт.);
– мука (0.5 стакана).
Фото: pixabay.com
Инструкция:
1. Тщательно взбейте белки, постепенно добавляя сахар.
2. В смесь высыпьте муку и тщательно всё размешайте.
3. Уберите тесто в холодильник на 15 минут.
4. С помощью ложки формируйте на противне кружочки и поставьте их запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаться изделия должны от 4 до 8 минут.
5. После того как кружочки приготовились, быстро доставайте их и начинайте формировать форму печенья. В центр заготовки положите бумажку с предсказанием, сложите мучное изделие пополам, а позже соедините края получившегося «вареника».
Фото: pixabay.com
Кстати, ранее мы делились не менее вкусными и простыми рецептами. Узнать, чем стоит разнообразить свой рацион, можно здесь.