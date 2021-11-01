Один клюнул – все засмеялись. Необычный исход репортажа про ферму

Работа журналиста порой бывает весьма травмоопасной. Такую истину на своём примере познала Анна Стюарт, которая снимала репортаж в окружении нескольких десятков индюков.

Британская журналистка поделилась со своими подписчиками в Twitter видео, в котором рассказывала про проблемы местной фермы по выращиванию индеек. На предприятии не хватает сотрудников, из-за чего объём производства постоянно падает. Однако не тема сделала этот сюжет таким популярным.