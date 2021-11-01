Один клюнул – все засмеялись. Необычный исход репортажа про ферму
Работа журналиста порой бывает весьма травмоопасной. Такую истину на своём примере познала Анна Стюарт, которая снимала репортаж в окружении нескольких десятков индюков.
Британская журналистка поделилась со своими подписчиками в Twitter видео, в котором рассказывала про проблемы местной фермы по выращиванию индеек. На предприятии не хватает сотрудников, из-за чего объём производства постоянно падает. Однако не тема сделала этот сюжет таким популярным.
Фото: twitter.com/annastewartcnn
Во время монолога девушки одна из птиц решила, что невежливо поворачиваться к гостям спиной, и клюнула журналистку. Анна вскрикнула, а её возгласы решили поддержать обитатели фермы, из-за чего поднялся сильный шум.
Фото: twitter.com/annastewartcnn
За нанесённый ущерб журналистка получила небольшую компенсацию – один миллион просмотров и тысячи лайков.
Однако животные и птицы могут приносить не только физические, но и моральные недуги. Узнать историю, как девушка нашла в своей машине дикого медведя и до смерти испугалась, можно здесь.