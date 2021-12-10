Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков
Знаете, кто из животных может изобразить весь спектр эмоций? Правильно, это, конечно же, котики. Кто же, если не они, идеально опишут усталость, безысходность, злость или радость?
Чтобы зарядить вас на позитив и дать возможность ещё раз умилиться, мы подобрали 11 фотографий этих забавных животных. Давайте посмотрим на пушистых и насладимся их забавной мимикой.
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/funny_cats_kitty
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/funny_cats_kitty
Фото: instagram.com/xaxa.kotiki
Фото: instagram.com/videoani
Фото: instagram.com/videoani
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/videoani
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Кстати, ранее мы делились не менее забавными фотографиями котиков. Посмотреть на ярость и печаль этих зверушек можно здесь.