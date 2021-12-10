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Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков

10 декабря 2021 15:37
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Знаете, кто из животных может изобразить весь спектр эмоций? Правильно, это, конечно же, котики. Кто же, если не они, идеально опишут усталость, безысходность, злость или радость?  

Чтобы зарядить вас на позитив и дать возможность ещё раз умилиться, мы подобрали 11 фотографий этих забавных животных. Давайте посмотрим на пушистых и насладимся их забавной мимикой.  

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-1

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-3

Фото: instagram.com/funny_cats_kitty

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-5

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-7

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-9

Фото: instagram.com/funny_cats_kitty

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-11

Фото: instagram.com/xaxa.kotiki

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-13

Фото: instagram.com/videoani

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-15

Фото: instagram.com/videoani

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-17

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-19

Фото: instagram.com/videoani

Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков-21

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Кстати, ранее мы делились не менее забавными фотографиями котиков. Посмотреть на ярость и печаль этих зверушек можно здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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