Безысходность, злость и наслаждение. 11 смешных фотографий котиков

Знаете, кто из животных может изобразить весь спектр эмоций? Правильно, это, конечно же, котики. Кто же, если не они, идеально опишут усталость, безысходность, злость или радость?

Чтобы зарядить вас на позитив и дать возможность ещё раз умилиться, мы подобрали 11 фотографий этих забавных животных. Давайте посмотрим на пушистых и насладимся их забавной мимикой.