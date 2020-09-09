Мешает знакомиться с парнями. Отец девушки выглядит её ровесником

Отец девушки выглядит очень молодо. Она рада, в вот парни, которые пытаются познакомиться с симпатичной юной леди, – нет. Как сообщает HK01.com, 35-летний Тонгян из города Ланьчжоу китайской провинции Ганьсу обожает проводить время со своей дочкой. Мужчина с самого детства Ци Бао уделял ей внимание, а с 2017 года они начали снимать совместные видео.

Фото: hk01.com

Сейчас Ци Бао уже 15 лет, а ролики с ней и её отцом набирают миллионы просмотров. И секрет вовсе не в том, что папа и дочка делают что-то невероятное, всё дело в юной внешности Тонгяна.

Фото: hk01.com

Мужчина выглядит лишь немного старше Ци Бао. Когда он недавно приходил встречать свою дочь после уроков, учителя и одноклассники решили, что Ци Бао встречается со студентом колледжа.

Фото: hk01.com

Родитель и ребёнок признаются, что их часто принимают за влюблённых. Тонгян никогда не пытался подчеркнуть разницу в возрасте и вести себя как суровый отец. Мужчина во многом потакает своей дочери, однако взамен просит, чтобы она серьёзно относилась к учёбе. В итоге случайные прохожие видят не отца и ребёнка, а двух молодых людей, которые шутят, смеются и снимают забавные ролики.

Фото: hk01.com

Впрочем, некоторые проблемы из-за этого всё-таки есть. Например, к девушке не подходят знакомиться юноши. Вероятно, они думают, что Ци Бао уже в отношениях, поскольку её отец не только молодо выглядит, но ещё и одевается в молодёжном стиле. А сам Тонгян хотя и рад своей внешности, всё-таки немного смущается своего «излишне» юного лица.

Фото: hk01.com