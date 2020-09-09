«Сегодня я утепление делаю, завтра – поздравляю в костюме Деда Мороза или Карлсона». Как работает промышленный альпинист

Какой мальчишка не желает беззаботно бегать по крышам и гонять голубей? Николай, повзрослев, с детской мечтой не расстается. Более того, он сделал ее своей профессией. Порядка 10 лет на тросах «человек-паук» покоряет все новые вершины. А впервые зависнуть над землей молодому человеку предложил родной дядя. С тех пор эйфория в воздухе стала смыслом жизни.

Николай Бруйко, промышленный альпинист:

Тут не так все сложно, мне намного страшнее на каких-то высоких лестницах работать, на каких-то высоких лесах, на люльках, потому что там от меня ничего не зависит. Здесь от меня все зависит. Если что-то с основной веревкой случится, у меня есть веревка страховочная. На данный момент самая высокая высота была – 26 этаж.

Вести телефонные переговоры, не ощущая почвы под ногами, для Николая плевое дело. Его коронный номер – выполнение промышленных трюков и просмотр роликов в интернете одновременно. Такое под силу только настоящим профи. В помощь городскому скалолазу спецэкипировка весом, к слову, не менее 15 килограммов.

Николай Бруйко:

У промышленного альпиниста обязательно должна быть в экипировке промышленная обвязка, должно быть спусковое устройство, оно должно само блокироваться, должна быть страховка, она называется «капля». Еще очень помогает устройство под названием «жумар», соответственно, сама веревка. Еще должно быть специальное сидение, на котором сидеть.

Промышленный альпинист – мастер на все руки: и крышу отремонтирует, и окна в бизнес-центрах до блеска натрет, и жилой дом утеплит. К овациям и удивленным взглядам, надо сказать, Николай давно привык. Николай Бруйко:

Кто-то чаек предлагает, кто-то говорит: «Ой, спасибо! Вы тут утепляете и мне теплее станет». Кто-то, наоборот, коты очень прикольно на нас реагируют. Если видят, то сразу глаза по пять копеек, как ты вообще там находишься, кто-то пугается, кто-то забегает за какую-нибудь кровать и выглядывает.

Всех талантов нашего героя не перечесть. Секрет успеха – спортивное образование и театральный опыт. Но без курьезных случаев, как и в любой профессии, не обходится. Николай Бруйко:

Когда Новый год, мы в костюме Деда Мороза спускаемся и людей поздравляем. Спускались в районе Серебрянка, почему-то все начали очень агрессивно реагировать, начали кричать, что вор лезет в дом. И какой-то дед вылез седой, начал там кричать. Залез туда в окно, провел программу, послушал стишок, поднимаюсь, смотрю, а все веревки у него в квартире. Одну веревку кое-как вытащил, вторую вытаскиваю, как будто он к чему-то привязал. В какой-то момент я думаю, что сейчас я либо тумбочку вытащу, либо деда на этой веревке. В итоге вытащил эту веревку и увидел, что она все-таки наполовину была надрезана.

Экстрим – неотъемлемая часть жизни Николая. А семья – место, где всегда можно перевести дух, найти поддержку и зарядиться для новых свершений.

Николай Бруйко:

Сегодня я утепление делаю, завтра – поздравляю в костюме Деда Мороза или Карлсона. Послезавтра я еду дерево какое-то спилить, потом кто-то попросил веревочный городок сделать либо троллей натянуть, соответственно, постоянно работа разная, я постоянно что-то новое пробую – и работа не надоедает.