Узнаёте себя? Вот как изменился ребёнок после первого школьного дня

Всем нам знакомо то чувство, когда после каникул приходит время возвращаться в школу. Но не все помнят тот самый «первый раз – в первый класс». И, наверное, это к лучшему.
Пользователь Reddit под ником Road_Warrior86 поделился двумя фотографиями ребёнка. На первом снимке мальчик только собирается пойти в школу. Он весел, опрятен и полон приятных надежд.
На втором фото первоклассник выглядит так, словно прошёл не один учебный день, целый университетский семестр, после которого ребёнок ещё и пять экзаменов сдал.
Другие пользователи ресурса с пониманием отнеслись к школьнику и признались, что тоже после своего первого дня были не в лучшем виде.
Кстати, раньше мы рассказывали про ещё одну аналогичную метаморфозу. Как выглядела первоклассница перед школой и после неё – смотрите здесь.