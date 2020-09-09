Узнаёте себя? Вот как изменился ребёнок после первого школьного дня

Всем нам знакомо то чувство, когда после каникул приходит время возвращаться в школу. Но не все помнят тот самый «первый раз – в первый класс». И, наверное, это к лучшему.

Пользователь Reddit под ником Road_Warrior86 поделился двумя фотографиями ребёнка. На первом снимке мальчик только собирается пойти в школу. Он весел, опрятен и полон приятных надежд.