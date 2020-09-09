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Узнаёте себя? Вот как изменился ребёнок после первого школьного дня

09 сентября 2020 06:37
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Всем нам знакомо то чувство, когда после каникул приходит время возвращаться в школу. Но не все помнят тот самый «первый раз – в первый класс». И, наверное, это к лучшему.

Пользователь Reddit под ником Road_Warrior86 поделился двумя фотографиями ребёнка. На первом снимке мальчик только собирается пойти в школу. Он весел, опрятен и полон приятных надежд.

Узнаёте себя? Вот как изменился ребёнок после первого школьного дня -1

На втором фото первоклассник выглядит так, словно прошёл не один учебный день, целый университетский семестр, после которого ребёнок ещё и пять экзаменов сдал.

Другие пользователи ресурса с пониманием отнеслись к школьнику и признались, что тоже после своего первого дня были не в лучшем виде.

Кстати, раньше мы рассказывали про ещё одну аналогичную метаморфозу. Как выглядела первоклассница перед школой и после неё – смотрите здесь.

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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